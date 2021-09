Cinthia Fernández versus Yanina Latorre: round 1.000

Claro que no es la primera vez que Cinthia Fernández y Yanina Latorre se cruzan al aire del programa que comparten todas las mañanas. Y si bien entre todas las angelitas siempre prima la cordialidad, entre algunas, el enojo, el fastidio y la bronca, son contenidas. Durante la campaña que Fernández realizó como precandidata a diputada, tuvo encontronazos con su compañera, pero esta vez fue una de las más fuertes. “Estoy muy contenta. Fue muy buena elección, para mí fue muy buena”, comentó Fernández, a lo que Latorre comentó algo por lo bajo, impulsando a que la precandidata dijera: “No sé qué hacés. Para mí fue un logro”. Latorre, rápida, contestó: “Estaba tomando mate por eso hago ruido, no lo hice por vos. Ser candidata no es Bailando por un sueño. Cuando uno elige un camino político tiene que bancarse la crítica y no andar contestando”.