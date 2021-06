"Confiaba laboralmente en Jorge y me dio un cachetazo"

Tras la decisión de Jorge Rial de finalizar su nuevo programa, TV Nostra, la polémica continúa con sus panelistas. El conductor de espectáculos decidió ponerle fin al nuevo proyecto, que duró casi dos meses, por bajo rating. Tras el drástico suceso, Marina Calabró rompió el silencio.

Bastante decepcionada, la periodista criticó a Rial y mostró su decepción por la actidud del conductor: "Lo vivo como una traición porque teníamos un diálogo diario. Esto es así y no lo puedo ocultar. Lo que pasó con Jorge fue una gran decepción, es una persona en la que confiaba laboralmente y me dio un cachetazo de esa maginitud", destacó en diálogo con Ciudad.

Además destacó que lo que más le molestó fue la decisión inmediata, ya que todo el equipo del panel se enteró del final del programa, un rato antes: "Con el levantamiento está en todo su derecho, pero no puede avisarme dos horas antes. No me lo merezco y ninguno de los tres panelistas nos lo merecíamos. Yo me lo merecía menos, porque conigo hay una relación laboral y personal", cerró.