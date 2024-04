Continúa la 10a Semana de Cine Italiano

Hasta el 10 de abril se desarrolla en Cinépolis Recoleta (CABA) la 10a Semana de Cine Italiano, que, como todos los años, trae lo mejor de la producción cinematográfica italiana. Diario Hoy pudo hablar con Brando De Sica, Paola Cortellesi y Laura Luchetti, quienes presentan en la muestra Mimí, el príncipe de las tinieblas, Siempre habrá un mañana y El lindo verano.

Inspirada en la novela homónima de Cesare Pavese, El lindo verano tiene a Ginia como protagonista, una joven que emigra del campo a la ciudad y conoce allí a Amelia, una mujer que la embarcará en el proceso de transformación. “Tenía que estar loca para decir sí a este proyecto, porque pocos se han atrevido a adaptar a un escritor tan grande como Pavese. El único que adaptó un cuento de él ha sido Michelangelo Antonioni. Esta novela es parte de una trilogía, la compré porque no la conocía, porque nosotros estudiamos muchas otras cosas de Pavese que me encantaron, y la leí y pensé que esto sería un filme fenomenal. Pero no hay tanta historia, hay muchas frases, es muy evocativo, lleno de sentimientos. No existe la historia como la conocemos nosotros, el plot es muy frágil, no es la palabra justa, pero no es una estructura tan fuerte. Y así pensé en esto, que podría ser una maravillosa película, y después de unos meses un productor me dijo que había comprado los derechos del libro y me dijo que pensaba que yo era la persona que podía llevarla al cine. Al principio tenía dudas y miedo, sobre todo. Después de haber leído otra vez la novela, encontré la puerta y el coraje para enfrentarme a un monstruo tan grande”, dijo Luchetti sobre cómo llegó al material y su transformación en película.

Y agregó: “Hice una locura, como cuando estás enamorado, que siempre haces locuras, y yo estaba enamorada del texto, del autor, así que se puede ser loca. Cuando esa semana leía las páginas que hablaban de las dos mujeres, de la relación entre Gina y Amelia, a mí me parecía que las páginas tenían fuego, algo muy femenino”.

Además, suma: “Me parecía una ocasión fenomenal contar el relato de una libertad, porque yo creo que la libertad más grande es la de querer amar a quien queremos y como queremos y esto lo escribió Pavese hace 80 años. Y hablé con el productor de darle un sentido más grande al relato, de universalidad, porque son cosas que nos pasaron a todas, a nuestras abuelas y probablemente a nuestras madres y por eso quise mantenerlo, que transcurra en el pasado. Porque era importante decir que no es una cosa que hablamos hoy porque también tenemos más libertad de hablar, sino que es un tema que siempre ha estado con nosotras”.

El filme fantástico Mimí, el príncipe de las tinieblas, de Brando De Sica, nieto del célebre Vittorio De Sica, muestra la relación entre un joven excluido por la sociedad y una mujer que se apasiona con él.

“Hace diez años tenía el personaje y luego comencé a escribir el relato. Él trabaja en una pizzería porque es una comida pobre que después se puede tornar mucho más rica, enriquecida, cara. Y aquí es un poco el personaje que tiene una iniciación. El tema de los vampiros surgió porque está casi comprobado que Drácula está sepultado en Nápoles, que además de ser una ciudad extremadamente esotérica, en Mimí cumple un viaje inicial, es un joven que se torna fantasma”, contó De Sica sobre el origen del proyecto. “Yo hago las películas, no con el intelecto, sino con la panza, con mis instintos, es casi como una sesión de psicoanálisis. Recién al final comprendo los símbolos que vienen. Entonces, por ejemplo, estos pies deformes de Mimí en realidad representan la búsqueda del equilibrio, pero esto lo entendí recién al final de la película”. Sobre su visita a Argentina, dijo: “Estoy muy honrado de estar aquí, Buenos Aires es una ciudad que quería conocer desde siempre, así que me encanta, estoy recontento, feliz de presentar aquí la película, que además luego va a tener su estreno comercial en el país”.

Por su parte, Paola Cortellesi, directora y protagonista de Siempre habrá un mañana, la película más taquillera en 2023 de Italia, que superó a Barbie y Oppenheimer, se mostró muy agradecida por la invitación y el recibimiento de la propuesta. Además, fue una de las que primero agotaron las entradas ni bien salieron a la venta.

La película tendrá su estreno comercial en el país el 22 de abril, y sobre su visita y el poder recorrer la ciudad expresó: “Para mí es un gran regalo haber podido venir a mostrar la película. Ese es el mejor regalo, haber podido justamente venir hasta por trabajo y para presentar mi película y ver directamente la reacción de los argentinos frente a mi película. Esto es algo que realmente es mucho más que poder ver la ciudad y el país como turista, porque justamente es la puerta que nos permite tener una cercanía, un contacto mucho más profundo”. Sobre el éxito del filme, y la presión de lo que se viene, agregó: “Lo que me sucedió a mí podría nunca haber sucedido, a mí, o a otro director, por eso yo quiero tomar esto como algo único, y al mismo tiempo valorarlo como algo que no se podría volver a dar también”.