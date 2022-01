Corey Hawkins, de la televisión al cine sin escalas

Hoy llega a Apple TV+ The tragedy of Macbeth, dirigida por Joel Coen. Cuenta con los protagónicos de Frances McDormand y Denzel Washington, mientras que Corey Hawkins encarna a Macduff, rol clave en el relato de Macbeth. Con él hablamos para saber más detalles de su trabajo y sus inicios en el cine.

—Antes de hablar de la película, lo primero que quiero preguntarte es cuándo supiste que querías ser actor. ¿Tenías algún actor o referente favorito?

—Creo que no lo consideré de verdad hasta que terminé la secundaria; fui a otra escuela y ahí tomé la decisión. Sí, desde pequeño supe que iba a hacer algo asociado al arte, porque me gustaban los deportes, pero nunca fui bueno (risas). Después pensé en ser abogado, pero más tarde imaginé que siendo actor podía interpretar a uno en televisión.

—¿Cómo llegaste a la industria?

—Cuando me gradué tuve varios trabajos de otra cosa, luchándola en Nueva York, tratando de encontrar mi identidad. Cuando finalmente pasó el poder vivir de esto, vino precedido de estar en muchas obras del off de Broadway, hacer teatro sin paga, hasta que mi primer trabajo con “carnet” fue en Iron Man 3, un pequeño rol junto a Robert Downey Jr., y después todo se acomodó para que me pudiera dedicar a esto. Estar en un set de Marvel es distinto, no te dan mucho tiempo antes tus diálogos. Recuerdo, de hecho, escribirlas en un trozo de papel tisú por si me las olvidaba; fue una buena manera de llegar al cine.

—Has participado antes en Romeo y Julieta, ¿qué significa para vos poder interpretar a Shakespeare?

—Es como las Olimpíadas, y hacerlo bien es un gran trabajo, más cuando estás con Denzel, Frances o Joel, se siente tan diferente.

—Joel acerca una particular visión sobre la historia, con actuaciones filmadas con grandes primeros planos, poca escenografía, ¿cómo fue el trabajo en el set?

—Joel hizo que todos encontráramos un tono para que todos habláramos en un mismo idioma. Trabajé con muchos grandes directores como Michael Bay o Spike Lee, soy afortunado por eso, y de ver sus maneras de trabajar, entendiendo cómo cada uno encara los trabajos. En la película tuvimos muchos ensayos, Denzel y Frances aún más. Fue una experiencia legendaria.

—¿Cómo preparaste tu interpretación de Macduff desde los ensayos?

—Creo que la clave fue que nos divertimos, pero además pudimos ver hasta dónde llegar con los papeles. Estuvimos en una mesa, leyendo los papeles de todos, porque muchos de los actores ingleses no estaban y eso nos permitió entender cómo funcionaba el texto, jugamos mucho y probamos muchas cosas también. Y de ahí creo que salió esta pieza cinematográfica única.