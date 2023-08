Crecen los rumores de separación entre Mariano Martínez y Triana Ybañez

Las últimas horas del actor Mariano Martínez se vieron atravesadas por rumores serios y cada vez más grandes de separación de su pareja, la bailarina Triana Ybañez. Si bien al principio ella intentó desligarse, los trascendidos, lejos de apaciguarse, fueron en aumento.

Ocurre que la noticia bomba la dieron desde el programa LAM, informando además que ella había borrado casi todo de su Instagram, incluso las fotos que tenía junto a Martínez, y escribió a la producción diciendo: “¿Ehhh? No. Borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona, o comparaciones. Hay días que te los bancás y días que no. Te lo explico para que no digan ni armen escándalo de algo que no existe. Prefiero no poner nada de mi vida privada, y me tomo el tiempo de responderte porque ya mucho daño psicológico se me hizo gratuitamente inventando cosas. Disculpá y gracias”.

Por si fuera poco, desde el programa agregaron que ella había sido mencionada como tercera en discordia en la crisis que tuvieron Fátima López y Norberto Marcos. Eso fue luego desmentido por ambos. La cosa es que eso fue apenas el comienzo de este rumor. Porque primero se conocieron detalles poco comunes en las redes sociales de cada uno: dejaron de likearse sus historias y posteos, cosa que hacían de manera habitual, y luego, ya durante la jornada de ayer, se conoció y quedó a la vista de todos que el actor borró todas las fotos que tenían juntos en Instagram. Es más, se especula que se bloquearon virtualmente el uno al otro. Y esto tuvo su repercusión ya que, por ejemplo, desde la cuenta de Twitter del programa LAM (América) informaron en un posteo que la crisis entre ambos es total.

Por su lado, la panelista Yanina Latorre hizo hincapié en esas fotos de ellos juntos que ya no estaban a la vista de todos. Está claro que las cosas entre Mariano y Triana no andan muy bien. Vale recordar que ellos están juntos desde no hace mucho tiempo. Más precisamente desde enero de este año, aunque el noviazgo lo blanqueron algunos meses después.