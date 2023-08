La China Suárez y un nuevo cambio de look

Eugenia “La China” Suárez suele cambiar sus estilos y su look de tanto en tanto. Aquí y allá, en todas las imágenes que comparte a través de sus redes sociales saca a relucir su belleza y estilo propio. Por estos días, ella se encuentra en Estados Unidos junto a sus hijos disfrutando de unos días de descanso, relax y diversión. Así las cosas, ayer compartió una serie de imágenes en las que dejó ver el rotundo cambio de look que se hizo. En su Instagram cosechó miles y miles de “me gusta” en cuestión de minutos. En las fotos se la puede ver luciendo un tono mucho más oscuro en su pelo. Obvio que muchos seguidores le dejaron comentarios, piropos y demás. Pero de entre todos ellos, hubo uno que no pasó para nada desapercibido. Se trata, nada más y nada menos, de Lali Espósito, quien también se encuentra en plena gira por Europa, y que aprobó y parece que le gustó mucho el cambio que hizo la China. Porque la estrella pop le comentó: “Síiiii, es ese color”, junto a un emoji de una carita con corazones. La respuesta por parte de Eugenia no se hizo esperar: le dejó otro emoji con corazones como muestra de aprobación y de agradecimiento para Lali. Hay que recordar que la China se encuentra lanzando su carrera de cantante y ya lleva dos adelantos en poco tiempo.