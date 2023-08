Internaron a Charly García

Apenas pasado el mediodía de ayer, el músico Charly García fue internado. Ocurre que el artista se acercó al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para realizarse chequeos y controles de rutina y allí verificaron que los resultados no fueron los esperados. Frente a esta situación, los médicos se preocuparon y tomaron la determinación de dejarlo en observación por precaución. Si bien no se conocieron detalles específicos del hecho, sí se dejó en claro rápidamente que estaba fuera de peligro y que la situación no era alarmante ni ameritaba preocupación alguna. “Fue a hacerse unos estudios de rutina, la realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha (Mercedes Iñigo), que siempre lo acompaña a todos lados, y una vez que llegó al Instituto decidieron dejarlo internado para hacerle varios estudios y ahora están a la espera de los resultados”, comentó Ángeles Balbiani (A24), una de las primeras en dar a conocer la noticia. Vale señalar que hace apenas unos meses circuló el falso rumor de que García estaba atravesando una complicación de salud. Hasta se generaron momentos de gran incertidumbre, que se vieron reflejados sobre todo en las redes sociales, pero no pasó más allá de un trascendido, siendo que García se encontraba bien, tal como venía estando los últimos meses.