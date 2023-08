Hermetismo y preocupación por la salud de Silvina Luna

A dos meses de su internación en el Hospital Italiano, la salud de Silvina Luna sigue generando preocupación entre sus íntimos, sus seguidores y el medio televisivo. Ocurre que el jueves tuvo una recaída, y al día de hoy sigue la preocupación. Y lo cierto también es que hay cierto hermetismo alrededor de su situación certera.

Algunas de las últimas novedades fueron compartidas por la periodista Estefanía Berardi, quien expresó: “Hablé bastante con el entorno de Silvina. Ella está estable. La infección en el catéter del brazo le provocó que le baje la presión y tenga temperatura”. Y agregó: “La pasaron a terapia intensiva por control, para tenerla mucho más controlada por si se llegaba a complicar, pero la realidad es que ella está estable y está bien, dentro del cuadro que presenta”. Y comentó que “está consciente, habla bajito y se comunica, pregunta”.

También señaló que “tiene los músculos un poco atrofiados de estar tanto tiempo acostada”. “Se trabaja con kinesiólogos y con paciencia, no es nada que no se pueda revertir. Me contaron que tiene unos pedales en los pies para que los mueva y no esté tan quieta”, deslizó por último.

Pero por otro lado, según lo compartido por Ángel de Brito, el hermano de Silvina le comentó una situación bastante distinta. “Están evaluando intubarla. Está muy débil, su estado empeoró y es muy crítico. Está muy delicada. Está en terapia, con agua en los pulmones, y están esperando el momento para volver a ponerle el respirador. La están alimentando con sonda, el aparato digestivo no le está funcionando como debería”.

Durante las últimas horas del viernes, su amiga Ximena Capristo había dado un conmovedor mensaje, que se volvió viral en las redes, en muestra de apoyo a la modelo. “Dios ha visto tu vida, conoce de tus sueños y tus batallas. Él estará contigo, te abrirá los caminos y te dará su bendición, y será tan grande que superará todo aquello que siempre has pedido”.