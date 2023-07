Cyndi Lauper, una diva de todas las décadas

En los años 80, la cantante Cyndi Lauper llegó al universo del arte para comenzar una carrea profesional que aún sigue vigente gracias a todas sus canciones que hoy forman parte del imaginario colectivo.

Por ese momento decidió que se llamaría Cyndi en abreviatura a su nombre de nacimiento, que es Cynthia. Luego fue anexando detalles a la construcción de su propia fisonomía como una cantante que vendría a romper los cánones. Es por ello que con su voz certera daba inicio a sus temas y su melena colorada terminaba de coronar la escena final de cada uno de sus shows.

Además, decidió que cada una de sus obras iba a ir por los géneros pop, new romantic y new wave.

Las canciones que la llevaron al éxito fueron I drove all night, True colors, Girls just want to have fun y Time after time.

La fama, sin embargo, tardó en llegar a pesar de todos sus éxitos cuando ya había pasado los treinta años. De esta manera, toda la producción que había alrededor sumaba pero no le daba el empujón verdadero.

Nacida en los años 50, su ­aparición a este mundo fue en ­Brooklyn en el seno de una familia problemática. Por ese entonces, su mamá estaba trabajando todo el día, su papá se había ido, y el padrastro era un alcohólico que amenazaba con abusarla, a ella y a su hermana.

Ante este contexto, la mujer tomó las riendas de su vida, se fue y empezó a vivir sola mientras se ganaba la vida trabajando en bares y otros oficios.

Poco a poco, en los años 70, fundó bandas como Doc West y ya en el cambio de milenio, es decir con la llegada de los 80, formó parte de Blue Angel. Las formaciones lanzaron buenos temas, pero ninguno se convirtió en un hit.

De esta manera, con un contexto sin banda, la mujer volvió a ser solista en bares hasta que un producto la descubrió y logró que grabe un disco que fue un éxito. Este material se llamó She is so unusual y tenía todas las características posibles para generar empatía y ser escuchado.

En todas las producciones se buscaba crear sonidos espectaculares con sintetizadores, herramientas de sonido, e hizo himnos para la liberación y empoderamiento femenino cuando aún no se hablaban de las luchas y conquistas de género.

Los éxitos eternos

Luego de su lanzamiento primero, Cyndi Lauper saltó a la fama por Time after time, que además fue reversionado por otros artistas que fueron tomando sus hits para hacer versiones con otros géneros.

El tema es de su autoría junto a otro artista que integraba el grupo The Hooters. El tema era una balada que habla del desamor, la resiliencia, y el volver a empezar después de una ruptura.

Con éxito, la creación llegó a los segundos puestos y fue bien recibida.

Con el paso de los años, la mujer llegó a componer otro disco que sería un éxito, como lo fue True colors, y la adoptaron como himno por las comunidades LGTBQ+.

Por otro lado, cada uno de sus repertorios tiene una impronta de compromiso social con alusión a las comunidades, a las minorías, el cuidado ambiental, la lucha contra la violencia doméstica, el aborto, entre otros.

La militancia social es una impronta muy presente en las creaciones de Cyndi, que además fundó una organización sin fines de lucro que está abocado a hacer cumplir los derechos de la comunidad pero también a generar consciencia sobre el respeto, los derechos y obligaciones.

Descendiente de una familia de origen siciliano, Cyndi supo adoptar el feminismo como bandera no solo en el arte sino en su modo de vida.

Sobre el éxito que la llevó a la fama, supo declarar en una entrevista a AXS TV: “Como artista, siempre tenés que luchar por tu visión. Tomar aquellas cosas con las que no estás a gusto y encontrar la manera de hacerlas tuyas. ¡Y no tengas miedo de decir que no!”.

Además de la música, tuvo otros intereses, como lo fueron la composición, la sonoridad y las grabaciones dentro de su estudio, donde nacieron muchas canciones.

El nacimiento de la fundación

Lauper estaba en pleno momento de su militancia, y aun más cuando su hermana se declaró públicamente homosexual. Además trabajaron en una fundación que puso en valor los derechos de la comunidad y trabaja en pos de la conciencia, y el respeto para así evitar la violencia contra la comunidad LGTBQ+.

A casi finales de los 90, la cantante Cyndi Lauper conoció a la mamá de Matthew Sheppard, de nombre Judy, que acababa de terminar de transitar el asesinato de su hijo por razones de odio. Además debió ayudar en la investigación para encontrar a los culpables y llevarlos a juicio.

Asimismo la intérprete concertó una gira donde fue acompañada por esta madre en pleno duelo que daba charlas y entregaba volantes con información sobe su caso.

Con el paso de los años, supieron poner el tema en agenda y además ayudaron junto a otros políticos para promover una ley que incorpore a la orientación sexual de la víctima en homicidios que se encausan dentro de los llamados “crímenes de dio”. El proyecto fue un éxito, lo votaron de forma positiva y que fue sancionada en el año 2009.

Además, por el 2008, Cyndi ya proyectaba el organizar True Color, una propuesta de ayuda que asiste a los jóvenes de la comunidad LGTBQ+ que se encuentren en situación de calle, un porcentaje que crece cada vez más en la población de Norteamérica.

Sin tapujos, además las letras fueron denuncias contra el sistema y generaron conciencia social.

A lo largo de su trayectoria, la mujer supo ganar muchos premios, llegó a las radios de todo el mundo y además trabajó en pos de los derechos de los animales que eran otra de sus pasiones.

En la actualidad sigue trabajando como productora, da recitales para recordar sus años dorados y está inmersa en un proyecto que saldrá a la luz antes de fines de año.