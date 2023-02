Daniela Nieves al frente de Vampire Academy

Vampire Academy, basada en las novelas de Richelle Mead, ya está disponible en Lionsgate+ y Star+, con Daniela ­Nieves como Lissa. Con ella hablamos en exclusiva para conocer detalles de sus orígenes en la actuación y más información de su personaje y la adaptación.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la actuación y al arte?

—Lo supe cuando tendría como ocho años, porque yo empecé, en realidad antes de eso, con mi mamá a interpretar los papeles de otras actrices, aunque fuese Cenicienta, o sea, lo que sea. Yo me ponía y hacía voces y siempre quería ser la mala o quería ser la bruja. Y me interesaba tanto y lo pasaba tan bien que mis papás me metieron en una academia de actuación, baile y canto. Ahí empecé a hacer telenovelas mexicanas, como a los ocho años. Entonces, en realidad esto es lo que siempre he querido hacer toda mi vida.

—Empezaste en la televisión y ahora las series se están haciendo para plataformas, por ejemplo, ¿cómo viviste esa transición de grabar para la tele y grabar hoy en día para una plataforma y que el estreno sea o al mismo tiempo o casi en todo el mundo?

—Como actriz en realidad lo único que hago es interpretar personajes, estar en set y hacer un papel, después, cuando viene el estreno y toda la cosa de la plataforma o de cable o como sea que se estrene, ya como que yo me deshago de esas cosas. Yo llego y digo: “¿Qué es lo que tengo que hacer?”. Pero creo que ha habido una transición en cuanto a Zoom, como la manera que estamos haciendo las entrevistas ahora.

Es superespecial e interesante poder hacerlo desde mi casa, hablar con personas, conocer tantas personas por Zoom, que es diferente a como se ha hecho antes.

—Antes mencionabas que en tus comienzos soñabas con Blancanieves, la Bruja y demás, y te ha tocado en tu carrera interpretar brujas, misterios y ahora vampiros, ¿qué te atrae de la fantasía?

—La fantasía es como un sueño para cualquier actor, yo puedo vivir tantas vidas, pero al mismo tiempo como que no las estoy viviendo. No tengo las consecuencias de esas vidas, pero puedo vivir todos estos momentos como si fuese una princesa en este caso, o fuese una vampira. Entonces cuando llega el guion o leo los libros, imaginarme este mundo y saber que yo como actriz voy a poder vivir este mundo y voy a hacer estas escenas y después estas peleas y me van a poner los dientes. O sea, todo ese mundo que uno se hace en la cabeza, verlo realizado fue superespecial, emocionante.

—¿Habías leído los libros antes de ser parte del show?

—No, al principio de todo, cuando empezó la audición y todo el proceso fue cuando finalmente me di cuenta que habían unos libros, porque yo ni tenía idea. No había ni escuchado los libros ni la película. Y ahí fue cuando compré los libros y me puse a leer me ayudó bastante porque esta serie de vampiros es una sociedad vampírica, pero es diferente, es muy diferente a cualquier cosa que hemos visto de los vampiros. Unas reglas diferentes, razas diferentes.

Entonces, leer los libros me ­emocionó porque pude ver más de este mundo que ya me interesaba, pero al mismo tiempo me ayudó para interpretar el personaje mejor, porque pude entender el entorno, la sociedad y las relaciones íntimas que tiene Lissa.

—Bueno, ahí me hablás de Lissa. ¿Qué es lo que más te gusta de interpretar de ella y qué no te gusta?

—Me encanta, que por ser una princesa es como que un sueño de niñita, de que yo siempre he tenido y poder interpretar eso. O sea, cómo camina una princesa, cómo le habla a una princesa a la reina, qué gestos existen en esta sociedad súper anticuada y tradicional. Y lo que no me gusta de interpretar es que eso de verdad es una pregunta difícil porque ella pasa por unas cosas superincreíbles que yo no pude. O sea, pasar momentos emocionales, pasar momentos bonitos, enamorarse, todo. Bueno, en realidad yo creo que lo que no me gusta es que Lissa no pelea. O sea, no se mete a aprender a pelear. Yo siempre pensaba: ¿por qué no se mete con Rosie? Rosie le enseña y ella puede pelear o ayudar físicamente en esta historia. Y eso no sucede desafortunadamente en la serie porque sabés la raza de Lissa y la clase social que viene ella. Pero sería interesante visitar eso si tuviésemos otra temporada y ver qué puede hacer ella físicamente. No sé, sería interesante.