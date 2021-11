Destino San Javier: “Nuestras canciones tienen un lindo mensaje que llega al corazón”

Durante una entrevista con diario Hoy, los integrantes de Destino San Javier expresaron sus sensaciones por la vuelta a los escenarios. De esta manera, Franco Favini, Bruno y Paolo Ragone hablaron de la alegría que atraviesan y convidaron los detalles de Amanece, el nuevo disco que tienen en su haber y que fue producido durante la primera etapa de la pandemia. Además, dieron cuenta del show que darán en esta jornada en el teatro Ópera de La Plata, calle 58 entre 10 y 11.

—¿Qué sensaciones los rodean en estos momentos donde estrenan Amanece, el último álbum que presentan, más la vuelta a los conciertos presenciales?

—Paolo Ragone: Estamos muy contentos y esperanzados por esta vuelta a los escenarios. Nos gusta la idea de poder encontrarnos con mucha gente en los festivales, sentir la vuelta a la normalidad con los eventos que tanta falta nos hicieron. Sobre todo, uno se vuelve más sensorial, toma más en cuenta las comidas, el fervor y la algarabía de la gente, entre otras cosas. La gente tiene una felicidad junto a su familia, los pueblos aledaños llenan plazas y alrededores. Así que estamos felices de volver a girar por nuestro país y estar junto a la gente que se vuelve a unir. Nuestra obra se trata de un género como el folclore romántico. Si bien llevamos en la sangre a la música popular, también somos más románticos. Este presente nos tiene activos, felices. Estuvimos presentando nuestro último disco, titulado Amanece, que salió en septiembre pasado, antes de la apertura de los shows. Ahora tenemos muchas sensaciones, porque, a todo el tiempo que pasamos en la pandemia encerrados y haciendo música, hoy se le da un valor más sentido.

—Bruno Ragone: La verdad es que a este lanzamiento de Amanece lo vivimos con mucho entusiasmo, porque estuvimos dos años preparándolo. Fue el disco que más tiempo nos llevó para hacer y al que más expectativas le pusimos. Cada momento que fuimos generando, grabamos; todo el tiempo pensamos en cómo iba a repercutir en la gente. Estamos muy contentos por el resultado. Nuestras canciones tienen un lindo mensaje que llega al corazón. Cuando nos sentamos a escribir una canción, pensamos en lo que la gente estará esperando, las letras de este Amanece tienen que ver con las vivencias de no poder encontrarnos con el público, no salir de gira, de no poder cantar. Ha sido un trabajo de introspección, de empezar desde cero, por eso su nombre. Respecto a las melodías, nos gustan aquellas que son alegres, contagiosas, que la gente las tararee. Eso es lo más lindo de una canción. La tenés en la memoria y la seguís interpretando todo el día. Por otra parte, llegar a la ciudad de La Plata es todo un desafío porque es un debut. Es la primera vez que nos encontraremos con este público, y tenemos mucho entusiasmo y ganas de conquistarlos. Queremos llegar con nuestras canciones para así enamorarlos a todos. El público de La Plata representa muchísimo para el país, así que esta noche nos encontraremos para disfrutar.