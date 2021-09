Diego Billordo: “Es un disco que destila bronca y dolor”

Con un nuevo material de canciones compuestas durante la primera etapa de la pandemia de coronavirus que detuvo la vida tal como la conocíamos para instaurar nuevos hábitos y costumbres, Diego Billordo revela los detalles de su producción en una charla que mantuvo con diario Hoy.

—¿Por qué eligieron estos géneros para el disco? ¿Qué diferencia marcan en una escena tan repleta de propuestas innovadoras? ¿De qué van sus creaciones?

—Creo que el folk punk antifolk me representa bien. La búsqueda sonora que siempre tuve estuvo ligada como a un aire alternativo o emergente o diferente en toda mi carrera. Siempre me desempeñé en un lugar más alejado de lo que más se escucha masivamente en el momento. Si bien el indie tuvo una especie de masificación en los últimos años y antes sucedió lo mismo con el punk y antes los mismo con el folk, sus mezclas e híbridos o mixturas entre sí son vistas aún como raras. Desde hace ya nueve años no uso batería ni bajo pero mis canciones tienen esa fuerza a pesar estar tocadas con una criolla. Entonces eso se ve diferente con respecto a la tradición indie o punk o folk en Argentina y muchas partes del mundo están relacionadas a sus géneros puros. Además del choque con el momento actual. Es una época dónde lo mainstream en medios masivos (y no tan masivos), lo más vendido o con más plays en plataformas está hecho con máquinas y/o programaciones, samples, entonces estar solo con voz y guitarra pero con otra actitud no clásica de ese estilo no es innovador, pero es totalmente disidente desde lo sonoro. Soy antifolk. Soy folk punk.

—¿Cómo se llevan con las nuevas formas de producción de lanzamiento de simples con videos?

—Así como vivo mí carrera desde mí música y estilo, un camino en paralelo desde las canciones mismas, también lo hago en mí forma de editar o compartir mí música. No saco singles. Ni videos adelantos. Lanzo álbumes full o EP con las canciones todas juntas cómo antes y al tiempo recién subo un videoclip para reafirmar el corte. A veces el corte de difusión es el último video o sale a los años. Y a veces es el primero que sale pero siempre luego de haber lanzado el full álbum antes. Al ser under y no pensar en radios es muy aleatorio y está bien que lo sea. Tenemos la libertad hoy de editar lo que queramos cuando y cuanto queramos pero parece que igual todos están atados a muchas circunstancias que antes eran exentas o ajenas a la escena independiente. La injerencia, influencia y hasta dependencia total de las redes sociales y plataformas ha hecho que artistas que jamás serán mainstream (por decisión o destino) deban pensar sus lanzamientos como lo hace un artista muy famoso o consagrado cuando estos nunca ven ni verán los mismos beneficios.

—¿De qué trata el material que están presentando?

—Es un disco que destila bronca y dolor. Se murieron amigos. Amigos y parientes de amigos. Gente que no sabré nunca quiénes eran pero que el dolor a sus cercanos quedará. Se fueron ídolos. Es una época complicada y de distanciamiento y soledad. Son ocho canciones nacidas y creadas en ciudad de La Plata surfeando la segunda ola. Ser artista y tener una carrera real se vio directamente afectada por la pandemia. Las letras reflejan todo eso. Y musicalmente estas canciones de folk punk y antifolk indie folk tienen una búsqueda más hi-fi. Aclaro esto porque tengo muchos discos low-fi grabados en una toma con un celular en mí casa. En cambio este nuevo material tiene otra dirección. Ya el arte y foto de tapa fueron realizados por la artista Andrea Etchegaray. Fue grabado en estudios La Querencia en Villa Elvira (La Plata) con Lea Etchegaray en los controles, mezclado en Los Polvorines por Luis Baumann, y masterizado en Chicago por Carl Saff, que tiene una potencia sonora distinta. Para nivelar la apatía de época.