Llegan las aventuras de una doctora adolescente en Hawái

Disney+ estrena el 8 de septiembre Doogie Kamealoha, M.D., imaginada por Kourtney Kang y con un elenco de figuras como Peyton Elizabeth Lee, Jeffrey Bowyer-Chapman, Mapuana Makia, Wes Tian, Kathleen Rose Perkins, Matthew Sato y Emma Meisel. Diario Hoy pudo hablar con todos ellos para saber más de la propuesta.

—¿Cómo surgió el show?

—Kourtney Kang: Este programa está basado en mi vida, nací en Hawái, mi padre nació en Corea, pero llegó a la isla, mi mamá es de Estados Unidos, pero llegó aquí y se quedó. El show se basa mucho en cómo crecí aquí y mi familia, porque nunca vi nada así en la televisión, mis padres no son cómo clásicamente se los espera, pero mi familia no es tan distinta a otras, aún cuando me preguntan de dónde vengan, y este show quería que tenga ese espíritu. Soy una madre de tres hijos, la serie se hizo en pandemia, fue un desafío, un poco como le pasa a la madre de Doogie, y aun contando con apoyo, en ambos casos, quería que sea así.

—¿Creés que es el mejor momento para mostrar el programa?

—KK: Sí lo creo, fue maravilloso estar en Hawái rodeada de gente, rodándolo, todos, con mucho amor y el espíritu de aloha, ohana, y creo que tiene algo esperanzador, con paisajes hermosos y creo que es un momento bueno para mostrarlo.

—¿Qué es lo que más les gusta interpretar de sus personajes?

—Peyton Elizabeth Lee: Que es admirable, es fuerte, inteligente, abierta a aprender, que es algo bello, porque es una joven doctora, fue niña prodigio, pero no se queda con eso de no me pueden enseñar nada más, está muy abierta a hacerlo y pedir ayuda para ­evolucionar.

—Jeffrey Bowyer-Chapman: Que Charles es salvaje, está recién llegado en la isla, aprende a cada paso, proviene del medio de Estados Unidos, llega a esta isla tropical, todo para él es nuevo, y con la guía de Noelani y Doogie conseguirá ver cómo salir adelante.

—Mapuana Makia: De Noelani me gusta cómo trabaja con Charles en el hospital, tratan de pasarla bien, y también que es muy inteligente pero sigue aprendiendo y le sorprende lo que Doogie logra paso a paso.

—Wes Tian: Que siempre intenta cosas nuevas, se divierte y busca nuevas experiencias.

—Kathleen Rose Perkins: Teníamos cosas increíbles en el programa, desde lavadoras para pulpo, surf, tortugas, muchas, bailes, creo que se incorpora todo en la serie, no sólo en el set, sino la cultura popular, el aloha, la familia, que siempre es la familia lo más importante.

—¿Qué tomaron suyo para construir el personaje y con qué se quedaron de ellos en la vida real?

—PEL: Tal vez puedo conectarme con las dos partes de su vida, si bien yo no soy una doctora, sí soy una actriz y puedo, de alguna manera, conectarme con ella para ver cómo balancear la vida, como jóvenes, también ver los amores, amistades, dinámicas familiares, que son excitantes, y estimulantes, pero, además, todos los días trabaja como doctora, con muchas responsabilidades en sus manos, y como actriz, desde pequeña trabajo con adultos, con responsabilidades de adultos, y expectativas, espacios. Cuando crecés estás entre esos dos mundos, aislada, navegando para encontrarte, es una gran experiencia hermosa y por eso también fue maravilloso traer al personaje a la vida.

—Matthew Sato: Kai es un espíritu libre y cool, un surfer que hace lo que lo hace feliz en el momento, admiro eso, y trato de conectar con eso, es un personaje muy divertido de hacer.

—Emma Meisel: Amo el estilo de Steph, su ropa, colorida, con mucha onda, sus rulos, accesorios, distintos en cada episodio, fue muy divertido eso, pero también admiro del personaje su tenacidad, carisma y puedo conectarme con ella por ejemplo por su amistad con Lahela, lo leales que son entre ellas, y por eso mis amistades son un poco así.

—¿Qué aprendieron de la cultura de Hawái?

—WT: Hawái es hermoso, creo que tanto los escritores como la directora hicieron un trabajo increíble para incorporar la cultura del lugar y que se vea auténtica para los que crecieron allí.

—JBC: Extraño mucho Hawái, la vida va mucho más lento, es una gran experiencia.

—MM: Su cercanía, el espíritu que hay allí.

—¿Cuál creen que es la principal diferencia de este show a otros programas de médicos, que hay muchos en la actualidad?

—PEL: Creo que no encaja en ninguna caja, no es solo drama, no es solo comedia, no es una serie de procedimientos únicamente, se inspira en los tres géneros pero lo importante son los personajes y los vínculos entre ellos, a diferencia de otros shows médicos, la medicina no es lo único central en el programa.

—¿Cómo van a vivir el estreno?

—EM: No estoy segura si habrá un evento grande de premiere o algo por el estilo, pero seguro lo veré con amigos, familia, mis abuelas en el teléfono, todos viéndolo al mismo tiempo, estoy ansiosa por ver cómo la recibirán en todo el mundo.

—MS: No sé qué haremos, pero seguro haremos algo y la veremos.

—EM: Hagamos una fiesta, mundial, y te ­invitamos.