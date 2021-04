Diego Boneta: “Ahora me tomaré algunos meses para volver a mí”

El domingo será finalmente el día que Luis Miguel: la serie, regrese a Netflix con su torbellino de música e información sobre uno de los ídolos musicales de varias generaciones, el que, en silencio, mantuvo una desesperada lucha contra sus familiares y demonios internos. Diego Boneta es el encargado de poner el rostro, el cuerpo e involucrarse de una manera única en la producción, que en esta temporada, le presentó varios desafíos.



Diario Hoy dialogó en exclusiva con el artista para saber detalles de este retorno que tiene a todo el mundo cantando los hits de Luis Miguel.



Boneta comenzó desde muy pequeño en el mundo artístico, con una participación en el reality Código F.A.M.A y a partir de allí nunca paró de trabajar. Su reconocimiento internacional llegó de la mano del personaje Rocco en Rebelde, versión mexicana de la telenovela de Cris Morena Rebelde way. Luego llegaría una participación en Rock of ages, junto a Tom Cruise, y desde allí la oportunidad de encarnar a Luis Miguel en la exitosa serie.

— En la primera temporada el personaje estaba enfocado en lidiar con su padre, ahora se lo ve más enfocado en la lucha con sus demonios internos. ¿Vos supiste cómo fue el proceso real de Luis Miguel sobre esto?



— La primera temporada estuvo basada en un libro, y la razón por la cual nos tardamos tanto entre la primera y la segunda es porque estuvo basada en una ardua investigación, con muchísimas personas, incluyendo a Luis Miguel, para contar esta parte de la vida de él. Por eso llevó tanto tiempo, primero se compiló toda la información y luego decidir qué y cómo contarlo. Esta temporada trata de los demonios internos de Luis Miguel, es una temporada más compleja, oscura, con más capas. Para mí siempre lo importante fue humanizarlo, y en esta temporada se ve cómo todo lo que él vivió lo transformó, lo fue cambiando, y en el transcurso tomó errores, como todos nosotros, porque somos humanos y nadie es perfecto y eso hace que este personaje sea tan distinto e interesante. Esta temporada no va sobre qué le pasó a la madre, y va en contra de todo lo que esperaban.

—En la primera temporada Óscar Jaenada, interpretando a Luisito Rey, era uno de los grandes atractivos, ¿cómo se pensó continuar en esta sin él?



— Suplir a Luisito Rey y a Óscar es imposible, y era el antagónico de la serie, pero desafortunadamente no está en la segunda porque el personaje muere, y en esta se refleja otra etapa de Luis Miguel, y lo veremos solo, dándose cuenta del poder que realmente tiene y que su padre nunca tuvo, porque chantajeaba y hacía muchas cosas, pero acá él crece y se da cuenta del poder que tiene como artista y persona. Hay un gran trabajo del nuevo elenco, y creo que si bien Luis Rey no está físicamente en la temporada, está presente, en el mismo Luis Miguel, más adulto y en el más joven.

—En la temporada encarnás a dos Luis Miguel, ¿cuál fue el reto de hacerlos en simultáneo?



—Precisamente eso, uno viene de la otra, pero el adulto, el de los 2000, es completamente nuevo, y para mí era importante que se notara la diferencia, en la voz, en la caracterización, donde ayudó Bill Corso, ganador de dos Oscars, creado por él y luego aplicado por manos mexicanas, y para mí era muy importante que los prostéticos sean bien reales. Ese fue el reto más grande de esta temporada, que me tocara en un mismo día encarnar a los dos Luis Miguel.

—En la primera temporada se podía ir a YouTube a buscar escenas que fueron recreadas de manera idéntica, ¿cómo fue el trabajo para esta, que fue más ficcional?



— Se investigó mucho, incluso con Luis Miguel, para poder llegar a mucho detalle en lo que toca contar, por un lado, y por otro hay momentos recreados después de ver cómo eso le gustó al público, el clip de Qué nivel de mujer fue recreado en un concierto con el mismo vestuario de Luis Miguel, hay muchos momentos, de conciertos y escenas, pero va a haber otro nivel más personal con Michelle y su hija, que no hay documentación porque es personal, pero claro que estarán las comparaciones.

—La primera temporada reimpulsó la carrera de Luis Miguel. En la segunda, ¿se buscará repetir esto y acercar a nuevas generaciones otras melodías de él?



— Espero que sí, de hecho Aries, que es mi disco preferido de Luis Miguel, está, y el pop también, incluso los boleros y las rancheras, porque él es un cantante increíble, y acá pusimos más énfasis en la música, porque nadie esperaba que funcionara tanto la serie. Y Kiko Cibrián, creador del soundtrack, que fue compositor de muchas canciones de Luis Miguel, produjo los temas, desde cero, porque no se utilizó ni siquiera las maquetas de esa época.

—¿Cómo vas a hacer para separarte de Luis Miguel?



— Ya han sido cuatro años y medio en esto, lo más que me ha tocado estar metido en un personaje y en un proyecto, y más así, donde estuve como productor, actor, cantante, y ahora que ya acabé, necesito volver a Diego, porque este no es un trabajo de imitación, sino de convertirte en la persona, y ahora toca cambiar de piel y volver a mi piel, ya me tocó en la primera temporada, y ahora me tomaré algunos meses para volver a mí.

Todo lo que hay que saber sobre la nueva temporada

Este domingo, y con episodios nuevos cada domingo, llega la esperada segunda temporada de Luis Miguel: la serie, con nuevas incorporaciones y la exploración de un lado más oscuro de la vida del artista.



Esta basada en una investigación propia que incluyó testimonios del propio Luis Miguel para revelar información personal nunca antes divulgada. Sin dejar de lado aquello que cautivó a los espectadores, los números musicales idénticos a los que el artista mexicano ofreció oportunamente, en esta ocasión conoceremos dos momentos particulares de la vida de Luis Miguel.



Uno de ellos que tiene que ver con su trepidante y continuo éxito alrededor de la música, su reconexión con su expareja e hija. Por otra parte, a partir de manejos turbios de sus mánagers, cómo las malas decisiones terminaron por complicarle la audición, entre otras cosas.



Diego Boneta se entrega en cuerpo y alma al personaje, y para el Luis Miguel de los 2000 se puso a las órdenes de Bill Corso, ganador del Óscar, tres premios Emmys y varias nominaciones por su destacado trabajo en maquillaje dentro de Hollywood.

Gracias al trabajo conjunto del equipo de caracterización, logró la imagen exacta de Luis Miguel en la década de los 2000s. Boneta no estará solo en la aventura, ya que además de César Bordón, Luz Cipriota, ya vistos anteriormente, se suman en roles claves Fernando Guallar, Macarena Achaga y Pablo Cruz Guerrero, consolidando un elenco que se brinda en cada escena al programa.

Boneta estrena Qué nivel de mujer

A solo unos días de que El Sol vuelva a brillar con la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, se lanza en plataformas digitales el audio de Diego Boneta reinterpretando el clásico Qué nivel de mujer.



Este audio, que es el primero de la segunda temporada y ya está disponible en plataformas digitales, es interpretado por Diego Boneta quien preparó los tracks de la segunda temporada junto a Kiko Cibrián, guitarrista y productor que ha tenido una larga relación laboral con Luis Miguel y que, además, ha trabajado con artistas de la talla de Frank Sinatra, Carlos Rivera, Reik y Cristian Castro.