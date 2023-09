Dr. Terry Dubrow: “Todos saben que Botched es real”

E! Entertainment anunció el estreno de la octava temporada de la exitosa serie Botched, protagonizada por los doctores más famosos de Hollywood, Paul Nassif y Terry Dubrow, a partir del lunes 25 de septiembre a las 23 horas. En exclusiva para Argentina, Hoy dialogó con Dubrow para saber más detalles de la nueva temporada.

―¿Qué pensaste la primera vez que te ofrecieron hacer Botched?

―Pensé que era una idea terrible, te diré por qué. Por cierto, fue la idea de Dr. Nassif, porque me dijo: “¿por qué no tratamos de arreglar las cirugías complicadas? Somos especialistas en arreglar este tipo de operaciones”, y yo pensé: “Estamos tomando casos con alto riesgo, muchos son difíciles, con gran chance de fallar, y encima emitiéndolas en todo el mundo, entonces ¿por qué no hacemos un show sobre los casos?”. Así que pensé que era una mala idea, pero resultó ser la mejor idea de todas.

―¿Y por qué creés que continúa atrayendo a la audiencia?

―Creo que la gente ama la historia de una persona en una situación inesperada. La vida de una persona ha sido irreversiblemente arruinada y dañada, y está triste y deprimida. Y ellos vienen a nosotros con esta situación desesperada y somos capaces de usar estos años de experiencia en esta difícil cirugía, para transformarlos no solo físicamente, porque esta transformación física ahora es una transformación literal de la vida y les permite volver a ser normales. Y, a diferencia de algunos programas de reality, que no estás seguro de si están mintiendo o no, si es real o no, si están poniendo una historia para que puedan quedarse en el programa, todos saben que esto es real. Todos saben que estos riesgos son reales, que estos pacientes están realmente abiertos; estos problemas son muy difíciles y saben que el paciente y nosotros tomamos enormes riesgos para intentar ayudarlos. Así que la autenticidad es muy significativa.

―¿Qué cosas sabías que no ibas a mostrar en el show?

―Bueno, creo que al principio estábamos un poco preocupados por la naturaleza gráfica de la cirugía, la sangre, ¿verdad? Estábamos preocupados por eso como doctores, queremos proteger nuestra cultura y estábamos preocupados porque esto haría que los doctores se vean mal. Y muchas veces pensamos que un doctor cometió un error y no es así realmente, muchas veces en la cirugía plástica hay complicaciones y no es la culpa de los médicos. Así que no queríamos que la comunidad médica se vea mal o asustar a la gente de buscar la ayuda en los médicos. Entonces, esa fue una gran preocupación. Y luego, honestamente, estábamos preocupados por nuestra propia reputación. Estamos haciendo la cirugía más difícil. Tienes una mayor chance de complicación y de fallecimiento en casos en los que otras personas han operado muchas veces y que han tratado de ayudarlas y han fallado muchas veces. Así que estábamos preocupados por que esto nos sucediera a nosotros.

―Además del trabajo, abriste tu vida personal a los espectadores. ¿En algún momento dudaste de hacer esto?

―Bueno, no sé si sabes, pero mi esposa y yo hemos estado en la franquicia de Real Housewives. Entonces, ese barco salió hace mucho tiempo. Lo hemos hecho, y así lo hizo Paul. Paul estaba en Real Housewives of Beverly Hills, mis familiares estaban en Real Housewives of Orange County. Entonces, ya habíamos abierto mi casa y la gente sabía quién era mi esposa y toda mi familia. Mi hija creció en la televisión. Así que no estaba preocupado por eso.

―¿Cómo manejás la exposición?

―Es difícil. Pero lo que intento hacer es limitar mi tiempo en las redes. Pero para ser honesto, en Botched es todo amor. El feedback social y la exposición es todo amor. Todo el mundo dice que estamos haciendo cosas geniales, y nos agradecen que alertamos sobre los peligros de las cirugías. Intento limitar mis pensamientos sobre lo que los demás dicen de mí o de mi familia y los míos. Es tu opinión, y no necesito saberla. Y por eso ya no me molesta.

―¿Cuál es la operación o el cambio que más te impactó de todos estos años?

―Creo que hay dos casos que hemos hecho que han sido emocionalmente significativos. Una es esta mujer que tenía un filler inyectado en su cara, en un cuarto de hotel por un proveedor ilegal, y usaron en su cara, en lugar de los aprobados, concreto. Y su cuerpo reaccionó con todos estos granulomas y tumores, y todos los doctores decían que era demasiado peligroso, me tomó un año descubrir cómo hacerlo, y usé herramientas para solucionarlo. Esta temporada tenemos a una mujer que tuvo un tumor en su nariz, y en otro país un equipo de cirujanos universitarios la llevó a la sala de operación, la abrieron y trataron de removerlo, pero se paralizaron. Así que la llevamos a la sala de operación. Es uno de los casos más dramáticos que hemos hecho y uno de los más emocionantes. Tienes que verlo. Va a salir en esta temporada.