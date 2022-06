El gesto de Lali Espósito con una niña de 9 años

Lali Espósito tuvo un gran gesto con una de sus fans, una niña de 9 años que vendía sus dibujos en la calle para poder pagar la entrada de su recital en el Luna Park. La cantante está por lanzar el Disciplina Tour, gira que la llevará a través de varias ciudades del país e incluso por el extranjero, por lo cual los fanáticos de la artista están expectantes de conseguir los tickets.

La historia de Zaira se conoció a través de las redes sociales. La niña marplatense de 9 años quería cumplir el sueño de ver a Lali, su ídola, en vivo. Dado que su familia no cuenta con el dinero para costear la entrada para el espectáculo, cuyo valor comienza en los 5.000 pesos, la pequeña tomó la decisión de vender sus dibujos a 10 pesos para así conseguir el dinero suficiente que le permitiera pagar el monto.

Esta situación se viralizó a través de los medios de comunicación y no demoró en llegar hasta Lali, quien se mostró emocionada ante la situación y decidió tomar cartas en el asunto. Mediante su cuenta de Twitter, la cantante se puso a disposición para lo que fuera necesario.

“¡Guau! Acabo de ver esto. ¡Qué emoción tan grande su esfuerzo y su amor! ¡¡¡Será bienvenida a mi show, muero por darle un abrazo a Zaira!!!! Acá a disposición para todo”, comentó Lali en una publicación, que fue acompañada por varios emojis de corazones.

La historia de Zaira y el furor por Lali

Durante una entrevista televisiva con C5N Judith, la mamá de Zaira, brindó más detalles sobre la historia de su hija. “Zai es la mayor de cuatro hermanos y esto me sorprendió muchísimo”, admitió la mujer, quien también aclaró que siempre apoya a sus hijas en las decisiones que toman. “Son una caja de sorpresas”, expresó.

Según relató, sus hijas suelen ayudarla con las tareas del hogar: “Ayudan a limpiar la mesa, barren el piso. Me dicen: Mamá, yo te voy a ayudar, y yo les doy 10 o 100 pesos para que ahorren. Desde chiquitas que tienen esa cultura de trabajo para obtener algo”, comentó. Pero la actitud que tomó Zaira con el fin de obtener la entrada para el recital de Lali Espósito la sorprendió por completo. “Lo que pasó ayer con Zaira me dejó en shock y no lo puedo creer. No puedo ni salir a la vereda, estoy en la casa. Es muy impresionante”.

Acto seguido, Judith contó: “La realidad es que muchísima gente le dio mucho amor. Anoche Zai se quedó hasta las 2 de la mañana imprimiendo. Lleva más o menos 250 o 300 dibujitos que ya están pedidos para hoy a las 6 de la tarde”.

Asimismo, habló sobre la personalidad de la pequeña: “Ella va a canto, desde los tres añitos que canta. Con mucho sacrificio en 2020, y con la ayuda de un par de personas, pudimos hacerle un video porque ella escribe canciones y melodías”. Además, aprovechó para contar los detalles sobre el fanatismo de la niña por la artista: “Ella escucha la canción Soy y Laligera, le gustan mucho. Le llama la atención la letra, lo que ella hace es leer mucho la letra y ver el video la inspira”.

La gira

Lali presenta Disciplina Tour, una gira que la llevará a lo largo y ancho del país. Las entradas ya están agotadas para las dos presentaciones en el Estadio Luna Park, que se realizarán en junio, y un tercero que se llevará a cabo en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el mes de agosto. También estará en Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán.

La emoción se extiende por todo el país, así como sus espectáculos. Muchos de los fanáticos se atreven a hacer cosas insólitas con tal de no perderse los recitales. Incluso hay grupos que decidieron acampar en el Luna Park diez días antes de las presentaciones.