El juicio contra el príncipe Harry

Reconocido de forma internacional por ser el hijo menor de Lady di y el rey Carlos III, Harry renunció a sus derechos nobiliarios cuando se casó con la actriz canadiense Meghan Markle, tuvieron un hijo llamado Archie y decidieron instalarse en Norte­américa para poder empezar desde cero y por fuera del raid mediático. Allí fundaron una productora para establecer su serie donde revelaron el detrás de escena de la vida en la monarquía. Además hicieron un programa con contenidos para la salud donde los famosos hablan de sus patologías y también escribieron una biografía llamada Spare.

En la actualidad el hombre está atravesando un juicio porque demandó a un medio de comunicación gráfico por persecución mientras que el grupo del diario también hizo de las suyas para llevarlo ante la justicia por calumnias e injurias.

En el segundo día de declaraciones, el ex duque de Sussex reveló que toda la vida fue engañada por la prensa y que el punto final fue cuando el medio gráfico lo escuchaba de forma ilegal. Así, dijo: “Durante toda mi vida, la prensa me ha engañado, ha encubierto malas prácticas, así que estar aquí sentado ante el tribunal sabiendo que la defensa tiene la evidencia ante sí y que el señor Green dice que estoy especulando... No estoy muy seguro de qué decir sobre esto”.

La sesión duró dos horas y, por su parte, los indicados dijeron que no existen escuchas ni pruebas en contra de los doce periodistas que figuran en la demanda.