Cyndi Lauper, la reina del pop

Nacida en el barrio Queens de Nueva York, Cyndi Lauper se convertiría casi tres décadas después en un ícono del pop en plenos años 80. Su familia estaba formada por sus padres llamados Fred y Catrine más sus dos hermanos, Fred y Ellen. Sus padres permanecieron muy poco tiempo en comunidad y se separaron para volver a formar otras parejas.

A lo largo de su carrera profesional, la artista tuvo muchas influencias como The Beatles, Ella Fitzgerald, Judy Garland y Billie Holiday.

Ni bien entró en la adolescencia, Cyndi puso manos a la obra para componer sus primeras canciones, tomar clases de arte, y aprender a tocar la guitarra acústica con la idea de hacer sus temas preferidos.

Por otro lado, en el colegio secundario entró a una escuela especial para estudiar artes visuales y así poder cumplir su sueño. Sin embargo, la mala relación que mantenía con su padrastro, la llevó a retirarse de la casa familiar para instalarse en Canadá, donde se instaló para dedicarse a dar cursos y a trabajar para poder mantenerse.

Por su parte, allí empezó su ­recorrido como cantante, ya que fue integrante de bandas como Bad Company y Jefferson Airplane, entre otras, y fue la autora de muchos de sus éxitos.

Sin embargo, la felicidad no duraría mucho tiempo, porque dañó sus cuerdas vocales y debió abandonar la escena sin poder volver a cantar. Con un atisbo de esperanza, gracias a los médicos y a un asistente logró recuperar la voz.

A llegar los años 80, la joven Cyndi estaba encaminada con el que sería su primer proyecto autogestionado y fue así como el dio vida a Blue Ángel, un grupo en el que ­compartía el escenario junto a John Turi.

Ya para ese entonces, las compañías discográficas comenzaron a convocarlos para la grabación de pequeñas participaciones pero fueron demandados por plagio y ella debió pagar todos los daños.

Con un nuevo mánager y mejor asesorada, la mujer volvió al ruedo mientras trabajaba en bares. Así fue que lanzó She’s so usual con otros dos éxitos como Time after time y Girls just want to have fun.

Con un período creativo y exitoso, Lauper también colaboró con los niños de África en una campaña artística realizada para tales fines donde editaron el disco We are the world.

Luego llegó su segundo trabajo discográfico recordado hasta hoy llamado True colors.

A fines de los 80, ya tenía nueve grabaciones en su haber, muchas participaciones en proyectos, y Memphis blues fue el trabajo más halagado por ese entonces.

Por su parte, la compositora volvió a su primer amor y realizó toda la obra musical del clásico teatral Kinky boots, por el que ganó múltiples galardones.

Luego llegaría un nuevo álbum en 2016 con los mejores hits en su haber al que tituló Detour.

A lo largo de su carrera profesional logró la venta de 50 millones de álbumes como también logró mantener otros 20 millones de singles en todo el globo terráqueo.

Sobre su situación marital, la mujer estuvo casada en dos oportunidades y fue madre de un solo hijo, que nació en 1997.