El periodismo, la política y el deporte consternados por el fallecimiento de Mauro Viale

Luego de conocerse la noticia de que había fallecido el periodista Mauro Viale, tras sufrir un paro cardiorespiratorio este domingo. Las condolencias y las expresiones de dolor tras su partida no tardaron en llegar.

El presidente, Alberto Fernández, expresó en su cuenta de Twitter: "Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad. Mis condolencias a su familia y a quienes, como yo, lo han querido".

También, su compañero y colega Samuel "Chiche" Gelblung, entre lágrimas expresó: "Nadie se cuidaba el cuerpo mejor que Mauro. No lo puedo creer. Estoy demolido. No sé si fue una trombo de la vacuna, no lo sé. Estuve con él hasta el miércoles pasado".

La noticia fue confirmada por el periodista Rolando Graña en la emisión en vivo de su programa GPS. "Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue", expresó Graña.

Además, Alberto Samid, con quien tuvo un enfrentamiento histórico a partir del año 2002 en donde se agarraron a piñas, expresó su dolor: "Ha muerto alguien que ha luchado fuertemente desde la comunicación, informado y generando mucha conciencia. Es un dolor muy fuerte y es una toma de conciencia fuerte y definitiva con el negacionismo".

Además, el empresario de la carne, expresó: "Es una noche muy triste, está toda mi familia muy triste. Son terribles las cosas que nos están pasando a todos los argentinos en los últimos tiempos. Aprovecho este espacio para mandarle mis condolencias a toda la familia. A pesar de que hemos tenido nuestras diferencias. Yo no entendía como era en ese entonces, él siempre fue un gran provocador".

"Enorme tristeza por la muerte de Mauro Viale. Fue un profesional de los medios, un periodista generoso que amaba su laburo. Gran abrazo a la distancia a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo", publicó en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le agradeció al periodista y relator de fútbol por el "respeto y el profesionalismo de cada día" y reiteró el pedido a la sociedad para "seguir cuidándose" de la pandemia.

El exministro de Salud Ginés González García publicó en Twitter: "Con muchísimo dolor despido a un gran periodista, y mejor amigo. Acompaño a toda su familia, en especial a su mujer Ivana y a sus hijos, en este doloroso momento. Hasta siempre querido Mauro".

Marcelo Tinelli, expresó en su red social Twitter: "Desde el '¿Quién mueve, Mauro?' hasta verlo últimamente al aire en América, pasando por ser vecino en mi edificio. Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida. Todo mi cariño a su mujer y a mi querido Jonatan Viale".

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, definió al fallecido periodista como un "hombre audaz, inquieto, honesto, con una forma única de vivir el periodismo. Gran profesional, pero aún mejor persona".

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo sentir una "enorme pena" por el fallecimiento de Viale, a quien consideraba "buena persona y mejor periodista, siempre respetuoso en las entrevistas. Cuánta gente querida se está llevando esta terrible pandemia. Mis condolencias a sus seres queridos".

El exjugador de fútbol y actual Director General de Comunicación Institucional del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Hugo Lamadrid, expresó en Twitter: "Mauro Viale se murió intentando generar conciencia del peligro que significa el Covid todos los días, aún dándole aire a aquellos negacionistas más acérrimos. Quienes tenemos un muerto por Covid en la familia nos sentimos representados en todos estos meses. QEPD".

El periodista y conductor del programa de espectáculos, Jorge Rial, expresó su dolor en Twitter: "No puedo creer que haya muerto Mauro Viale. Un gran tipo y un gran profesional. Conmigo tuvo gestos de absoluta generosidad en momentos difíciles. Parte de la historia de la televisión. Un abrazo a su familia.".