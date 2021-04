Samid sobre Viale: "Con el tiempo comprendí que era un provocador"

Mauro Viale cambió en su momento a la televisión local, su forma de ser, fomentar peleas, cruces, hasta que un día se agarró a piñas con Alberto Samid. Fue en 2002 y al día de hoy se sigue recordando.

El hecho fue inspiración para los internautas que se encargaron de elevar el hecho al nivel de "culto".

Con el correr de los años, Mauro le bajó los decibeles a la pelea pero a Samid la bronca le quedó, al punto que en su tarjeta de presentación tiene la leyenda: "le tengo bronca a Mauro Viale".

Con la muerte del periodista este domingo, muchos recordaron el encontronazo a trompadas entre él y el empresario de la carne en 2002, que ocurrió en el programa "Impacto a las 12" (de América TV).

"Usted no puede decir semejante barbaridad, se tiene q arrepentir de lo que dijo", fueron las últimas palabras de Samid, que disparó un golpe de derecha que comenzó la trifulca histórica.

"Con el tiempo comprendí que era un provocador nato"

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del periodista, Samid, su eterno rival, recordó el hecho y aseguró que la noticia lo sorprendió: “una noche tan triste... Tenemos a los argentinos sorprendidos con el fallecimiento de Mauro. Estamos muy consternados mi esposa, mis hijos y yo. Nosotros lo seguíamos en televisión, se cuidaba, respetaba la distancia, se levantaba a las cinco y se iba a hacer gimnasia, estamos muy sorprendidos”, expresó en Radio 10.

“Mauro es un provocador nato, me provocó, yo me enojé, pero con el tiempo comprendí que es su trabajo. Él provoca a todo el mundo porque es la forma de ganarse la vida”, y aclaró no tener “ningún rencor”.