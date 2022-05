El reencuentro de Mambrú: los integrantes de la famosa banda pop se reunieron después de 20 años

Sin dudas fue una de las bandas pop más reconocidas entre los años 2002 y 2005. Tras disfrutar las mieles del éxito y el reconocimiento en las extensas giras, Mambrú llegó a su fin y cada uno de los cinco integrantes siguió su propio recorrido artístico. Sin embargo, 20 años después, volvieron a juntarse y compartieron una foto que sorprendió a sus seguidores.

Germán, Tripel, alias “Tripa”, fue quien compartió las imágenes a través de sus redes sociales: una foto de cuando integraban Mambrú y otra actual de los cinco imitando aquella foto. “Y un día, 20 años después, volvió a suceder”, escribió.

En la foto se puede ver a Germán Tripel, Milton Amadeo, Gerónimo Rauch, Pablo Silberbeg y Emanuel Ntaka mientras sonríen y disfrutan el momento. Automáticamente, la publicación alcanzó cientos de me gusta y de comentarios que recordaban las épocas de Mambrú. Asimismo, algunos se preguntaban si la banda volvería a juntarse para celebrar los 20 años.

“El año que viene se cumplen 20 años de Mambrú y con Manu (Emanuel Ntaka), que es el chico de rastas, estamos tratando de organizar distintos eventitos para aquel entonces porque hay mucha gente que nos lo pide. La idea es también hacer un gran evento con todos los excompañeros. Confío en que lo vamos a lograr. Estaría bueno por una noche celebrar el pasado”, había adelantado Tripel durante una entrevista que brindó el año pasado.

Mambrú surgió producto del reality show Popstars, el mismo que lanzó al grupo femenino Bandana hacia el éxito. La idea del programa fue formar una boy band estilo NSYNC y Backstreet Boys. La banda se convirtió en un éxito, vendiendo miles de discos y realizando grandes giras.

Durante el tiempo que el grupo estuvo activo, produjeron tres discos, siendo el primero de ellos un verdadero hit que el mismo día de su lanzamiento se convirtió en disco de oro. Pasado el tiempo y varios sucesos, los chicos anunciaron que se separarían para abocarse a sus carreras personales.

Fue así que Gerónimo Rauch se convirtió en una estrella del teatro musical y protagonizó obras como Jesucristo superstar, El fantasma de la ópera y Los miserables en España y Londres. Pablo se juntó con su hermano y formó Gamberro, el proyecto musical que después se convertiría en Inmigrantes. Tripa siguió su carrera musical y se convirtió, como Rauch, en un referente del mundo del teatro musical gracias a obras como Rent, Tango feroz y Forever young. Milton se dedicó al jazz y Manu a la música africana.

“A los cinco nos gustaba mucho la música y encontrarnos con artistas que admirábamos que de repente nos criticaban, era un shock muy grande”, expresó Tripel sobre haber formado parte de la banda. “Psicológicamente fue un golpe muy fuerte; fue una caída muy fuerte para un chico de 23 años que te suban así y que estén todos para decirte: Sí, está buenísimo, y de repente que te bajen, que te caigas, y que nadie esté para acompañarte, salvo la familia, que por suerte estaba”, reveló. Con el correr del tiempo, los ex Mambrú se sobrepusieron a lo sucedido y hoy piensan la posibilidad de compartir escenario nuevamente. “Yo fui el único que básicamente salió a hablar a los medios después de lo de Mambrú y me sirvió mucho como terapia, fue una manera de quitarme de encima la molestia o la incomodidad que pude haber vivido en aquella época. Hoy estoy súper amigado con todo eso, me divierto y disfruto cuando me piden un tema de Mambrú, la paso bien”, aseguró Tripel, quien dio el puntapié para reunir a los cinco después de 20 años.