“Elegí a artistas que me acompañaron en algún momento”

Con más de 25 años de trayectoria, Viviana Saccone supo posicionarse como una actriz destacada. Con un 2020 que incluía una villana en Separadas, su participación en el Bailando y una gira con Por el nombre del padre, su año era más que promisorio, pero la pandemia dejó todo en stand by. Sin embargo, ella supo reinventarse y generar sus propios proyectos. Además, el domingo próximo brindará su primer show vía streaming con Pretextos.

—Vas a hacer una fecha de este ciclo...

—Voy a hacer un Pretextos que es una propuesta muy linda porque en este caso la convocatoria es a actrices que cantan. El primero lo hizo Iride Mockert, el próximo domingo voy a hacer uno yo y el otro Georgina Barbarossa. Es abrirnos a otro tipo de expresión y mostrar otra faceta que en mi caso siempre lo hice de manera muy familiar. Me gustó mucho la invitación a hacer un show con canciones y además agradezco la propuesta porque es una manera de seguir fomentando la cultura que es primordial en un momento como este donde los que hacemos entretenimiento pasamos a ser no esenciales, pero fuimos quienes sostuvimos todos los ánimos.

—Ustedes, las actrices, van aportando a este ciclo, eligiendo los temas y las poesías, ¿hacia a qué te volcaste en tu caso?

—A mí lo que me pasó con esto de atreverme a cantar es que elegí como un popurrí de canciones que tenían que ver con mi vida desde distintos aspectos, nada en particular o concreto, pero elegí artistas que me acompañaron en algún momento. La verdad es que este proyecto me tomó un poco por sorpresa, porque no es que yo venía armando un show hace mucho tiempo con canciones. Entonces cuando me junté con Pablo Citarella, que es un pianista muy importante, y al tener la posibilidad de hacer, me conecté inmediatamente desde la emoción con ese tipo de canciones.

—En agosto tuvieron una primera presentación…

—Sí, hicimos un Zoom mucho más íntimo, con amigos, para mostrar de qué iba y escuchar las devoluciones. Nos dijeron cosas muy lindas y nos corroboraron que estábamos bien encaminados.

—¿Cómo vivís esto de las presentaciones vía streaming?

—Lo vivo con alegría, como algo maravilloso. Por supuesto que no reemplaza en absoluto al vivo, pero ante la imposibilidad de hacerlo de otra manera, agradezco mucho que aparezca esto porque es una forma de que los artistas podamos seguir expresándonos, trabajando y disfrutando de hacer lo que nos gusta y de que los teatros puedan abrir sus puertas virtuales. Así que lo celebro y creo que es algo que se va a quedar bastante tiempo.

—Al comienzo hablaste de proyectos, ¿qué nos podés contar?

—En lo personal estoy junto a Majo Verón, mi socia, en Somos Majas que es una agencia de producción artística y representación de nuevos talentos. Estamos muy contentas porque estamos trabajando mucho y generándole espacios a nuevos artistas. Y después estoy con la posibilidad de hacer una ficción y una serie, pero no puedo adelantar mucho más todavía.