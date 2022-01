Eleonora Wexler y Corina Fiorillo, tras Teoría King Kong

A partir del viernes, el Teatro Nacional Cervantes vuelve a la explanada de la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Buenos Aires (Agüero 2502) con Teoría King Kong, escrita por Virginie Despentes, con traducción de Paul Preciado, en versión de Alejandro Maci. Además, en este caso contará, para “Porno Brujas”, con la dirección de Corina Fiorillo, interpretación de Eleonora Wexler y música de Tomás Pol. Hablamos con Wexler y Fiorillo días antes del estreno.

—¿Cómo llegan al proyecto?

—Eleonora Wexler: Me llegó a partir del Teatro; y siempre en la propuesta, que es hermosa, la actriz convoca a una directora. En todo momento trabajar con Corina es un placer, nos debemos más trabajos juntas. Ojalá la vida nos lleve este año a trabajar juntas de nuevo.

—¿Cuál era su relación con Teoría King Kong?

—Corina Fiorillo: Yo había leído particularmente algunos fragmentos del libro antes de que viniera el texto al Teatro, a través de una sobrina, muchos tiempo antes. Vi la puesta de Cecilia Roth dirigida por Andrea Garrote y me asombró mucho la respuesta del público, la devolución que hacen al finalizar el material, que reafirma la necesidad de que se comunique este tipo de textos de una manera más masiva, menos sectaria. Y creo que de ahí viene la propuesta. En nuestro caso, además, se hará en la Biblioteca, con entrada libre y gratuita.

—EW: No había leído nada antes. Conocía los monólogos, porque datan de 2006. Tienen mucha vigencia, en algunas cosas se ha avanzado y en otras se ha retrocedido. Leí este solo, no los otros. Sí vi a dos compañeras, a Andrea Bonelli, antes de la pandemia; y después lo vi, el mismo texto, con María Onetto, que me gustó mucho, porque además tenía una propuesta diferente. Fue en septiembre, con aforo, barbijos; pero también era una fiesta. Creo que hay algo que pasa con el texto, que atraviesa. Y tengo mucha expectativa con lo que pase en la Biblioteca, con Tomás, que está haciendo, además de la música, la ambientación conmigo. Creo que el texto vibra, lo hizo en mí en la primera vez, la segunda.

—¿Y ahora?

—EW: Estoy viendo.