Pablo Ramuzzi: “No esperaba hacerme viral”

Pablo Ramuzzi se hizo viral en las redes sociales luego de recrear videos de personajes famosos y emblemáticos de la Argentina, como por ejemplo Mirtha Legrand y Adriana Aguirre. En diálogo con diario Hoy, el intérprete reflexionó sobre las redes sociales, el contenido viral, las imitaciones y el vínculo con los seguidores.

—¿Esperabas este éxito con tus videos? ¿Cómo te llevás con lo masivo?

—La verdad no, no lo esperaba. Mi ámbito de trabajo, donde yo me desempeño, es el teatro. Con las redes sociales no me llevaba muy bien, y cuando me empecé a hacerme viral me amigué un poco, las comprendí y hoy son una herramienta de trabajo. Con lo masivo me llevo bien, me divierte, me gusta.

—Las redes permiten un feedback con el público. ¿Cómo es ese vínculo con tus seguidores?

—Con los seguidores me llevo bárbaro, porque lo bueno de las redes sociales es que uno consume el nicho que le interesa y cuando no le interesa más, cuando no le divierte o no le gusta, lo deja de consumir.

—¿Cómo empiezan a pensar en una puesta en escena? ¿Cómo eligen los clips que van a recrear? ¿Tuvieron algún comentario de las personas en cuestión?

—A la hora de grabar un video lo primero que vemos es que nos divierta a nosotros, que nos fascine cuando lo vemos. Sobre los videos de Mirtha Legrand sabemos que le llegaron por WhatsApp, porque ella no utiliza otras redes sociales. Por un contacto le llegaron, los vio y sabemos que le gustaron. Una persona que nos contactó por mensaje y nos dijo que era muy cercana, se ofreció para mostrarle los videos, sabemos que lo hizo y que está todo piola. También Adriana Aguirre vio los videos y le encantaron, porque lo hacemos para recrear el video, no para hacer humor con la persona que lo interpreta.

—Voz en Acción: ¿cómo nació el musical?

—Es un show choir que nació en 2015 junto a Jorge Obeaga o Shorsh Marabunta, que es su apodo artístico. Nació de nuestra necesidad de crear, de hacer algo nuevo, y nos dimos cuenta de que en La Plata no había un show choir, que es básicamente un coro que baila. Pueden seguir nuestros pasos en @vozenaccionshowchoir.

—¿Modelos a seguir? ¿Inspiraciones?

—Soy fan de salir a hacer cosas todo el tiempo, me gusta observar cosas nuevas, cosas que estén fuera de mi alcance para ver qué me motivan, qué me inspiran. Nunca me quedo con una persona o un lugar, sino que me muevo, porque eso es lo que me lleva a expresar diferentes cosas.