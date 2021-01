Dueña de una figura que todo lo puede, Andrea Garmendia es una modelo argentina que supo transitar las pasarelas ubicadas alrededor de todo el globo terráqueo. Gracias a su estilo elegante, fue la elegida por diseñadores de primera línea y, una vez que llegó su debido tiempo, dejó el oficio para abocarse a la conducción de programas referentes a la estética.

Además, con respecto al resto de su trayectoria, incursionó en la producción de magazines y otros proyectos en curso. En diálogo con diario Hoy, la modelo se expresó sobre el camino andado en un mundo competitivo y en constante evolución.Asimismo, reveló su mirada sobre la actualidad y cuáles son sus proyectos actuales.

—Gracias a tu profesión, pudiste ser testigo de la evolución de la moda y la estética en estas tierras y también en el Viejo Continente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué mirada tenés sobre la actualidad en esta temática?

—Considero que todas las aristas referentes a la moda tuvieron una reversión intensa, es decir se dio un cambio de 180 grados. En este sentido, fue positivo porque las colecciones se transformaron de una manera vertiginosa y empática en relación a los diferentes talles logrando una inclusión en las propuestas de diseños confortables, cómodos y adaptados a la vida puertas para adentro, con esto me refiero a la nueva realidad a la que vivimos. Tiene que ver con el home office (trabajo remoto o desde casa) y la necesidad humana de volver a las fuentes. Haciendo hincapié en esto último, también insistimos en lo natural con una gran focalización en el cuidado de la salud. Por suerte, hemos tomado consciencia, cambió el paradigma cruel que mostraba a las mujeres excesivamente delgadas. Es más, hoy está mal visto y esta idea fue reemplazada por una nueva realidad que eleva el aprecio por el bienestar y la aceptación personal.

En el presente, la moda visibiliza la diversidad cultural y los cuerpos en diferentes talles, lo cual se explicita en las pasarelas del mundo entero. En lo referente a mis producciones, tomé la decisión personal de jamás elegir modelos excesivamente delgadas. Además, jamás estuve de acuerdo con los ridículos paradigmas que perjudicaron a la industria que defiendo con todo mi corazón. No debe olvidarse que este mercado permite que haya un plato de comida en millones de hogares alrededor del globo terráqueo.

—El mundo tal como lo conocíamos sufrió un freno. Las actividades dedicadas al espectáculo y el entretenimiento estuvieron suspendidas. ¿Cómo viviste este momento laboral? ¿En qué proyectos estás inmersa?

—Por estos tiempos estoy trabajando en ciertos proyectos que me tienen ocupada como productora t conductora. De esta manera, puedo y me encanta incluir a talentos porque me atrae dar oportunidades a gente nueva. En la actualidad estoy produciendo dos programas que se emiten por señales de cable. Siempre escucho a las personas que proponen innovadoras ideas. Si las considero interesantes, no dudo en llevarlas a cabo. Sobre la profesión, amo conducir programas de televisión y eventos en general. Asimismo, realizar entrevistas intimistas.

En relación al modelaje, a veces las marcas nacionales e internacionales piden que abra o cierre los desfiles, nunca digo que no pero no es lo que más me gusta. Es decir, no volvería a subirme a las pasarelas a tiempo completo porque para eso ya están las modelos. Ahora soy prensa de moda internacional, sucede que represento marcas y modelos que están interesados en desfilar o presentar sus colecciones como el Fashion Week en todas las ediciones que tiene alrededor del mundo.

—Sobre la vida saludable y la alimentación sana, ¿cuáles son los consejos que brindarías según la experiencia recorrida?

—Considero que, para estar bien, es positivo tener una rutina de gimnasia que se practique a diario. En particular, tengo un consejo que no falla y es hacer una actividad física por 20 o 30 minutos diarios, si es que no se tiene mas tiempo.

Por otra parte, en relación a la estética, siempre lo dejo en manos de mi doctor. Ante cualquier consulta, siempre estoy a disposición para el público o los seguidores así puedo brindarles los datos correctos para cada tratamiento y recomendarles a los profesionales adecuados.

—En este escenario con una nueva normalidad, ¿de qué manera se innova?

—En la actualidad, las pasarelas lograron adaptarse gracias a que los organizadores agudizaron su creatividad de una forma genial. Ahora, se muestran las locaciones con sus paisajes increíbles y bellísimos. De esta manera, aprovechan la ocasión para mostrar los escenarios naturales, promocionar su país dejando de lado el típico salón de un hotel tal como sucedía en el pasado.