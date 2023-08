Enamorado, Eros Ramazzotti presentó a su joven pareja

Eros Ramazzotti está viviendo un presente amoroso soñado, a punto de cumplir sesenta años en octubre. Él está en pareja con Dalila Gelsomino, una joven de treinta y cuatro años. Ellos están juntos desde hace unos meses, pero recién ahora decidieron oficializar la relación y presentarse ante el mundo así como están: totalmente enamorados.

Eros y Dalila, según la prensa especializada europea, se habrían conocido el año pasado, justamente durante la celebración del cumpleaños del cantante en las playas de Cancún, México. Y a partir de allí, habría florecido el amor. Durante el último tiempo, se había vuelto moneda corriente que algunos desde la prensa criticaran y señalaran la diferencia de edad entre ambos. Pero Eros, lejos de amedrentarse o salir a hablar, respondió a través de sus redes confirmando el momento amoroso en el que se encuentra junto a Dalila. Junto a una foto muy tierna y romántica, en la que están a punto de darse un beso, el cantante escribió:

“No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, hace bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz y a veces sobrepasa los límites”. Y además agregó: “También tiene un lado oscuro, uno irracional. Es hermoso, pero a la vez desconocido. Vivamos este amor hasta el final. Todos. Sin miedo. Te amo”. La respuesta por parte de Dalila no tardó en llegar, y a través de su Instagram, junto a una serie de fotos en la que se los ve juntos y compartiendo además momentos de una gira y de intimidad, expresó: “Te he visto dedicar tu arte a quince mil personas, pero también te he visto improvisar en una habitación vacía. Solo estaba yo en esa habitación”, comenzó. Y luego agregó: “Celebro el final de una gira épica, pero te celebro sobre todo como persona. Detrás de 90 citas agotadas hay un ser humano especial. Más especial de lo que podrías imaginar conociéndolo ‘solo’ como artista. Eres amable, humilde, loco, agradable... Con una nobleza que desarma. Tienes los pies en el suelo, aunque podría volar de un planeta a otro contigo, si quisiera. Para mí, ha sido un regalo acompañarte en tu gira Battito Infinito y haber tenido la suerte de presenciar tanto arte. Eres grande, mi amor. Ahora, que venga el huracán”. Así, ambos hacen oídos sordos de las críticas y presumen y celebran su amor a los cuatro vientos.

Ramazzotti es un cantautor italiano mundialmente conocido que lleva vendidos millones de discos por todo el mundo, además de haber girado por todo el planeta. Canciones como La cosa más bella, Cosas de la vida y Otra como tú lo han ubicado y lo han hecho sonar en casas y discotecas de todo el mundo. Con el correr del tiempo, esas canciones se han vuelto hitazos y clásicos que nunca paran de sonar. Hoy en día, él sigue en actividad y realizando conciertos y giras de manera habitual. Por su lado, Dalila nació en Milán y se ha dedicado durante largo tiempo al mundo del modelaje, pero actualmente está abocada a la organización de eventos. Según la prensa italiana, ella pasa mucho tiempo en México. De hecho, fue allí que nació este gran amor que hoy ambos comparten con el mundo entero.