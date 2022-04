“Es una canción emblemática de los 70 que marcó a toda una generación en la Argentina”

Formada como cantante y compositora, Guadalupe Gómez puso manos a la obra para realizar una reversión del clásico La Avenida de los Tilos y el inherente videoclip. Sobre esto dialogó con este multimedio.

—¿Qué materiales estás presentando? ¿Cuáles fueron los detalles de esta producción tan significativa para la historia de la Argentina que hace hincapié en los años 70?

—De forma reciente estrenamos una nueva versión, con videoclip incluido, de la célebre canción titulada La Avenida de los Tilos. Se trata de algo especial. Esta es una canción emblemática de los 70 debido a que marcó a toda una generación en la Argentina. Además, vale mencionar que fue prohibida por la última Dictadura cívico-militar. Tener la chance de revisitarla significó, para mí, redescubrir su belleza y su absoluta vigencia como obra artística. Es decir que siempre estamos caminando un país de desamor, pero al nombrarlo, al cantarlo, empezamos a sanarlo, y a sanarnos, sobre todo cuando se trata de heridas colectivas, como en este caso. La canción forma parte de un nuevo disco de diferentes obras, que vamos a estar estrenando en la segunda mitad del año, del que ya compartimos dos sencillos que pueden encontrarse también en las redes con sus respectivos videos. Se trata de las producciones tituladas Niña Humanidad y Madre cielo.

—¿Cómo fue la experiencia de poner manos a la obra para crear este álbum integral?

—Se tratan de canciones mías, tanto en la composición de la letra como la música de raíz folclórica, intervenidas con programaciones electrónicas donde el hilo que las aborda es, de alguna manera, la construcción de la identidad. Por eso, el tema La Avenida de los Tilos está allí como una especie de bonus track, ya que sería el único cover que, de alguna manera, confirma la búsqueda de la sustancia de aquello que nos constituye. Con esto me refiero a lo que amamos, lo que nos duele y lo que nos da esperanza. Este sería mi sexto disco de estudio. Por otro lado, los anteriores son Lluvia, Estelas, Canción hacia vos (a dúo con el guitarrista Quique Sinesi), Vendavales y Primer atardecer.

—¿Qué características tiene esta reversión del clásico La Avenida de los Tilos?

—La canción La Avenida de los Tilos le pertenece en letra a la poeta marplatense María Wernike, y en música al también marplatense Marquito Montoya. La versión original se estrenó en 1976: fue grabada por la mendocina Luciana (nombre artístico de Ana Matilde Alsina) y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en Latinoamérica y Argentina. Si bien su autora dijo haberla escrito inspirada en la tristeza por la partida de su hija a España en busca de nuevos horizontes, muchas personas comenzaron a asociar su letra con lo que se estaba viviendo en ese momento, con las desapariciones y los exilios forzados. En 1977 la Dictadura prohibió su difusión por considerar que la frase “país de desamor” daba una imagen negativa y pesimista del país. Volver a darle vida, casi cincuenta años después, es una manera de reinvindicar la obra y resignificarla a partir de todo lo que ha sucedido en estos años.

La pregunta clave del librero

—¿Por qué decidiste poner manos a la obra con esta producción y versión de la canción?

—La nueva versión nació una mañana en la que, trabajando en mi casa, sentada en el piano, recordé misteriosamente lo que me había dicho un librero, después de escucharme cantar hace diez años en su negocio: una pequeña librería de Palermo. Sus palabras fueron: Y vos, reina, ¿por qué no cantás La Avenida de los Tilos? Por alguna misteriosa razón, en ese momento yo intenté abordarla, conocía la canción y me gustaba muchísimo su letra, pero no la encontré. Como intérprete, creo que es fundamental si una va a abordar una obra, y esta ya tiene una versión original, encontrar una perspectiva nueva, una nueva mirada que resignifique la obra sin modificar su esencia. Esa mañana del 2021, algo de eso apareció, y empecé a jugar con la canción dándole un tempo más lento y armonías menores que la llevaron a un lugar más oscuro que la original. Después mi compañero de vida, que es violinista, Julio Gutiérrez, escribió el arreglo para orquesta y finalmente invitamos a grabar a un querido y admirado amigo pianista: Mingui Ingaramo. Así se constituyó la versión musical. Para el videoclip, trabajamos con una cineasta maravillosa que tiene Córdoba, llamada Maru Aparicio.

El arte de reversionar canciones

No es una tarea sencilla la de recuperar una canción del pasado y darle una impronta sonora propia y actual. Las melodías, generalmente, quedan presentes en el imaginario popular y a veces se complica traerlas a la actualidad para que nuevas generaciones puedan apreciar la poesía y belleza de otras épocas. Porque justamente, son de otros momentos históricos, políticos y, claro, culturales, pero Guadalupe Gómez aggiorna a los tiempos que corren La Avenida de los Tilos sin dejar de marcarla a fuego con sus propios intereses y sonidos actuales.

—En relación a las melodías y sonoridades presentes de esta actualización que hacés de la canción, ¿qué resaltarías como reversionista e intérprete de esta pieza?

—La melodía de la canción es sumamente bella. También en esta nueva versión trabajamos con algunas modificaciones que le dan cierto halo, un poco más oscuro, más misterioso que en la versión original, desde la textura de la voz, el piano y las cuerdas.