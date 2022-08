Ezio Massa y Harry Chambarry presentan su productora cinematográfica

Ezio Massa reparte su tiempo entre la Argentina y Estados Unidos, y allí, donde reside su pequeño hijo hace años, ha cultivado una gran amistad con Harry Chambarry, con quien ha decidido lanzar una nueva productora. BFAM Entertainment es el nombre del proyecto con el que ya presentaron Alter Ego, película protagonizada por Eric Roberts, Dylan Walsh y Rodrigo Guirao Díaz, y con el que en breve lanzarán más aventuras cinematográficas. Diario Hoy dialogó con Massa y Chamberry para saber más de la ­propuesta.

—Mientras la Argentina está en medio del colapso, a ustedes se les ocurre presentar una nueva productora. ¿Cómo surgió esta loca idea?

—Ezio Massa: Más allá del momento del país, porque no es la primera vez que pasa, tenemos un país increíble, todo lo que se produce es muy sólido y bueno y a nivel decorados y país tenemos lugares únicos.

No es que yo me fui a Estados Unidos para cumplir el “sueño de Hollywood”, de hecho ya tengo una película rodada y estrenada allá, pero cuando Harry se me acercó para impulsar la productora, sentí que era el momento para hacerlo. Tendremos un pie en Estados Unidos y la Argentina, en Buenos Aires y Rosario, y en Nueva York y Nueva Jersey.

—¿Cómo se conocieron?

—EM: Al terminar Más allá del límite, con mis 21 años, no era consciente de lo que había hecho, y me fui a Nueva York a estudiar cine de nuevo y conocí a Harry al hacer un mediometraje que es mi tesis. Hicimos algo muy lindo en una Nueva York de esa época, en 16 milímetros y ese material quedó para un proyecto más adelante que ahora será utilizado en flashbacks y con él 25 años más joven.

—Harry Chambarry: Nos conocimos hace 25 años cuando fui bendecido para protagonizar esa primera versión de After Duel.

Después Ezio volvió a la Argentina, pero el vínculo siguió desde ese momento, y creo que siguió porque yo tuve momentos difíciles en mi vida, y cuando Ezio volvió a los 10 años, solo fue recuperar la amistad, de hecho ni siquiera sentimos que pasó el tiempo y por eso desde esa base creamos esta productora, con la que tenemos varios proyectos por hacer aquí y en Estados Unidos.

—¿Qué podés adelantar del personaje de After duel?

—HC: Escribimos el guion con una historia de “sanación” que puede venir de muchos lugares, una canción, un poema, y mi personaje es “salvado” y “rehabilitado” por un artista. Vimos muchas cosas, pero la verdadera historia es sobre la resiliencia, porque no importa cuántas veces caigas, tenes que volver y levantarte, y ese es el viaje de Mateo, mi personaje, que a pesar que es autodestructivo, necesita volver a su familia, sacarla del riesgo en el que está, y dialoga un poco con mi vida, pero también con la de Ezio, porque todos somos Mateo, y eso la hace universal.

—EM: Es como una analogía de la Argentina, por eso estamos de vuelta acá, vamos a producir acá, es venir en un momento donde no estamos bien, pero tenemos un país muy valioso con mucho para hacer, y la película tiene que ver con eso.