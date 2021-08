Facundo Arana: “La pandemia se llevó mucha gente necesaria en el mundo”

Disponible en Amazon Prime Video, Pequeñas Victorias, spin-off de Pequeña Victoria, protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana ­Genesio Peña, tiene a Facundo Arana, una vez más, encarnando a Antonio, pareja de Emma (Genesio Peña). Para hablar sobre su rol, ­diario Hoy dialogó en exclusiva con él para saber detalles del programa que además se verá por la pantalla de Telefe desde el lunes 30.

—¿Cómo fue reencontrarte con Antonio seis años después?

—Fue muy curioso. En la etapa uno de nuestros personajes, en Pequeña Victoria, jugábamos con el enamoramiento, que es como una chispa que parece universal y que nunca se va a apagar en la vida; y acá la dirección nos decía: “Ey, ey, ey, no, pasaron seis años y esta es la realidad, y para poder llegar a un punto hay que contar otras cosas”. Y contar esas cosas hizo que tuviéramos que someternos a lo que nunca pasa en tu vida, porque el enamoramiento te va durando y no mutó, pero sí mutó en el tiempo y tuvimos que contar eso. Fuimos extraordinariamente dirigidos, y me apoyo en mi compañera para decir que pudimos nadar esas aguas y contar el gris que no hay nunca en un enamoramiento, contarlo y contarlo hacia dónde te lleva, que era nuestra frutilla y nuestro objetivo. Creo que eso está absolutamente contado y estamos muy orgullosos. Pero además estamos muy orgullosos de la valentía, y acá meto a Amazon Prime Video, que fue quien nos convocó, porque en una época en la que era muy difícil filmar (porque es muy caro filmar de esta manera) esto valía la pena ser contado. Esto merecía la pena ser contado y tenemos un gran reconocimiento hacia ellos.

—¿Cuál fue la escena más difícil de rodar? Yo vi hasta el cuarto episodio por ahora.

—No la viste, pero estás subido a ese camino. Un camino que va en paralelo a la historia más importante, que es la de Victoria, y te preguntás hacia dónde irá esto, qué pasa con ellos.

—Se incorpora Pierre, entrañable personaje que encarna Juan Leyrado, un maestro de teatro. Y en medio de esta pandemia que nos quitó tanto, Hugo Arana se nos fue. ¿Qué tan difícil fue esto para vos?

—No sé si nos alcanza el tiempo para responder en pocas palabras todo lo que hay para hablar de Hugo Arana. La muerte de Hugo es una pérdida para la humanidad. Murió antes de tiempo, porque por Covid te moriste antes de tiempo. Yo lo pienso así, porque no es justo y no quiero una pandemia, se llevó mucha gente necesaria en el mundo. Hugo era un infaltable, era un ser maravilloso, lo es. No puedo decir más porque no me alcanzaría todo el tiempo del mundo para decir todas las cosas lindas que tengo para decir de Hugo. En cuanto a Juan Leyrado, tenerlo en Pequeñas Victorias lo vivimos nosotros como debe estar hoy el Paris Saint-Germain con Lionel Messi. Entra uno que, donde le digas que tiene que poner la pelota, la va a poner con estilo, con clase y con maestría. Eso es Juan.

—¿Vas a hacer algo por el estreno?

—Las chicas nos dejaron afuera del grupo de WhatsApp, es un grupo solamente de mamis. Así que no sé qué van a hacer ellas, capaz que nos inviten o capaz que no. Seguro será virtual, somos muy cuidadosos para acompañar como corresponde un proyecto como este.