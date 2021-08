El conmovedor mensaje de Dante Spinetta tras la muerte de su madre

El músico Dante Spinetta compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje a su madre, Patricia Salazar, quien falleció el pasado viernes.

Salazar fue la esposa de Luis Alberto Spinetta durante dos décadas, entre los años 1976 y 1995, y la madre de sus cuatro hijos Dante, Catarina, Valentino y Vera. “Y te nos fuiste mami, rodeada por nosotros tus hijos, hasta el último respiro la luchaste como la guerrera que siempre serás; siempre admiré tu fortaleza, tu entrega de amor incondicional”, escribió el ex integrante de los Illya Kuryaki and the Valderramas.

“Te voy a extrañar demasiado, tus llamadas a cualquier hora, tu risa y tu sabiduría. Te agradezco la vida y siempre vas a estar en cada paso; mi amor siempre tendrá tu color, te amo mami, y sé que estás con papá riéndote y haciendo estallar estrellas por el cosmos”, finalizó.

La hija de Dante, Vida Spinetta, también le dio su último adiós a su abuela: “Sos eterna, abuela. Te amo con todo mi corazón hoy y siempre”.

Por su parte, Vera Spinetta, compartió: “La fortaleza de tu corazón y tu alma, de tu amor que derriba todo dolor; me tocó tenerte de madre, y más que nada en este mundo, agradezco todo este tiempo que tuvimos juntas, todo, todo juntas. Hasta el último suspiro, la última mirada. Ojalá el mundo entero pudiera escuchar tu risa al menos una vez, y así se llenaría todo de aire mágico por siempre”.

A los sentidos mensajes se sumó Catarina, quien escribió: “Mami hermosa, sabia de mi alma. Ya despegaste y te elevaste en la luz para embellecer el universo de manera trascendental, porque eso fue lo que hiciste siempre de manera incansable con todos tus amores”.