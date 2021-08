Florencia Peña respondió a las críticas sobre su reunión con Alberto en la Quinta de Olivos

La actriz y conductora Florencia Peña aprovechó su programa "Flor de equipo" para responder a las duras críticas que recibió luego de que se hiciera público una visita a la Quinta de Olivos.

La conductora aseguró que en realidad se trató de una reunión por la situación que los actores y actrices atravesaban hace un año cuando el aislamiento por la pandemia le puso un alto a la actividad.

“Dejemos de pensar que los actores somos personas millonarias. Eso no es real. Los actores son laburantes, como somos cualquiera. Habrá cuatro, cinco, seis que son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa”, comenzó.

“En ese momento se me ocurrió, junto con otros compañeros, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, aclaró.

“De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente?¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente? Fui a una reunión a las 11:30 con permiso, con protocolos”, dijo claramente enojada.

“¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie? Llegué hasta acá sin la ayuda de nadie. No necesito nada de nada. Soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? Me mandan el call center durante seis días con el hashtag #LaPeteraDelPresidente. ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?”, descargó.

“Podía ir a esa reunión, como fueron tantos. Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres. ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y se la agarraron conmigo? ¿Por qué las mujeres son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son? ¿Por qué esta misoginia que nos bancamos las mujeres?”, remarcó ya que las críticas se centraron solo en ella pese a que el pedido contó con la presencia de muchos otros famosos.

“Cada una fue por alguna razón. No sé por qué fueron las otras mujeres, pero sí sé por qué fuimos algunas en ese momento. Como fueron tantos y tantas. ¿Por qué con los hombres no? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué tengo que salir a aclarar esto? brutal ataque de una misoginia espantosa", agregó.

“Lo que hice ni siquiera fue por mí, porque tenía trabajo y tenía trabajo por delante, pero nuestra industria estaba muerta, como sigue estando muerta, venía de meses de estar muerta. No hice nada malo. No entiendo este ataque. No me lo merezco y necesitaba aclararlo. Nada más”, concluyó.