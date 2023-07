Francisco Suárez: “Somos un contenido muy ambicioso”

El próximo jueves a las 22.30 llegará a la TV Pública DT, la misión, creada y protagonizada por Francisco Suárez, primera ficción argentinoboliviana con un gran elenco como Sergio Goycochea, Fabián Vena, Katja Alemann, Luis Ziembrowski, Laura Cymer, Federico Nanyo, Cande Molfese, entre otros. Hablamos con Suárez para saber más del proyecto.

―¿Cómo te sentís con este estreno nacional en la TV Pública?

―Contento, con mucha expectativa, llegar a la TV Pública es un paso enorme porque es el primer proyecto mío que se ve en un espacio tan grande.

―¿Y fue difícil llegar?

―En realidad, lo que fue difícil fue hacer el proyecto y que tenga el nivel que la TV Pública busca y merece, y bueno, después sí fue otro paso poder ofrecerlo y que a la señal le agrade y que lo quiera programar. Pero yo creo que si eso pasó, bueno, tiene que ver también con los criterios y el valor que tiene la ficción, sobre todo ahora, que no abunda en la televisión argentina. Y bueno, poder llegar me parece que dependió un poco de esos dos factores, de una gerencia que le interesa a la ficción, a diferencia de por ahí otros canales de Argentina a los que no les interesa, y después el mérito que entiendo que tiene nuestro contenido para poder estar ahí. Pero bueno, la gente que lo vea luego dirá la opinión de lo que le parece el contenido.

―¿Cómo fue el origen del proyecto?

―El origen se remonta a 2017 aproximadamente. Yo estaba haciendo mi primera ficción, que era mucho más chica que esta, que se llamó Mendólogos, que la hice en Mendoza. Empecé con una idea de que quería cambiar un poco los contenidos. En DT, yo quería hacer un proyecto más grande, donde pueda actuar más, porque Mendólogos me requirió producir más de lo que yo pude actuar; aprendí mucho, y en este proyecto quería actuar más. En el medio vino la pandemia, tuvimos que frenar, parecía que la íbamos a hacer en 2019, y después vino el premio Renacer Audiovisual que pudimos concursar, y a partir de ahí encontramos una llave para poder financiarlo. Y después, mucha gestión y mucha creatividad, porque somos un contenido muy ambicioso que hizo mucho con un presupuesto que para otras producciones es básico.