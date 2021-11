Gabriela Radice: “A los 13 años estaba muy convencida de lo que quería”

Dueña de una voz única, una de las periodistas, conductoras y locutoras que más sabe de la cultura popular en todas sus vertientes, Gabriela Radice, despliega su encanto y conocimiento en diferentes ciclos radiales y televisivos. Diario Hoy la entrevistó para conocer cómo es que llegó a los medios y tener su mirada sobre el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

—¿Cuándo supiste que querías ser comunicadora?

—Cuando era “oyenta” de radio, a los 13 años, tenía un fanatismo por querer ir a los programas en vivo. Por ahí un poco antes, en el lapso de terminar la Primaria y comenzar la Secundaria. Ya sabía lo que quería, era muy transformador lo que salía de los programas que escuchaba. Si bien estudié Abogacía estaba muy convencida de lo que quería.

—¿Tuviste algún faro?

—Los faros eran superclaros, por un lado toda los programas que eran de música a comienzos de los ochenta, ese momento es vital para mí, comienza a escucharse mucha música nacional. Graciela Mancuso tenía un micro con Roberto Pettinato, tenía mucha música, de rock raro, extraño y rock nacional y el caso de mayor impacto era el de 9 PM con Lalo Mir, con un núcleo duro muy inspirador y la figura de Gloria Guerrero, que era muy inspiradora para mí.

—A lo largo de tu trayectoria recorriste diversas disciplinas, pero se te ha asociado mucho al cine, pareciendo la única conductora posible para las ceremonias del Festival de Mar del Plata. ¿Las sensaciones por volver este año tras la pandemia?

—Para alguien que es fanática del cine argentino esto es una bendición, es un privilegio, esta edición está atravesada por cuestiones particulares, primero, por el poder hacer aun frente a todas las vicisitudes, poder hacer es el mayor acto de resistencia y esta edición está atravesada también por lo colectivo, por la resistencia y por la emoción. Muy fuerte la emoción, y además me pareció que, en la selección sesgada que uno hace para ver películas, muchas tenían que ver con las distintas maneras de sobrellevar las pérdidas, las distintas maneras de atravesar distintos duelos, transformaciones, mutaciones, poder soltar y dejar atrás cosas y seguir luchando. Me pasó ver Hit the road, y ahí observaba una familia desmembrándose y en carne viva había una madre entregando a su hijo y así y todo canta, y canta fuerte, y se pega bifes en la cara para decir que se es fuerte. Atravesar un festival en estas condiciones, ser sensibles a los materiales que han elegido los enormes programadores del Festival, es una ganancia, es un tesorito para el corazón, o Madres paralelas, esta declaración de vida de Pedro Almódovar, esta declaración urgente de apelar a que como humanidad tenemos que pensar, largar los fanatismos y que hay algunas ideologías, como la derecha extrema, que arrasa con la vida de los pueblos. Las imágenes que elige él para poner a jugar emociones, llegar a ese momento de construcción de memoria colectiva, como decidió hacer, partiendo desde la producción de su documental, es importante, porque ya puso en carne viva en una pantalla su memoria individual, para luego ponerla colectivamente, su trazo, su batuta, eligiendo dejar un legado no solo cinematográfico y político. Entonces esta edición del Festival tiene eso, tiene política, tiene la mirada diversa de este tiempo, las puertas abiertas para cineastas como César González, Juana Viale. Celebro esta edición. Cuando uno habla de diversidad, inclusión, no son palabras al viento, son hechos, acá hubo hechos.

El recuerdo de sus primeros años en los medios

Tras recorrer radios, primero como fanática de los ciclos que la motivaban y nutrían su cultura, y tener un breve paso por la carrera de Abogacía, ingresó de lleno en ciclos emblemáticos de la radio nacional.

—¿Empezaste a trabajar en radio después de haber ingresado al ISER/estudiar comunicación? ¿Cómo fue la primera vez en un medio?

—Es difuso porque empiezo a trabajar estudiando, como oyente también que me llevaban a participar. Recuerdo cuando en la Rock&Pop me dan el título de locutora, porque ya trabajaba ahí, primero estudio locución, después periodismo, dejo, porque al segundo año de locución ya estaba trabajando en la radio, y al recibirme me dan Música de cañerías, en la trasnoche, y ya con el sello de Bukowski en el título, ya sabemos que se trata de un programa atravesado por la cultura y cuestiones enriquecedoras, esa fue la primera vez. A la par trabajaba en Radio Continental y al recibirme hacía dos años que ya estaba en los medios trabajando.