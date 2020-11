“Genuinamente y amorosamente me conecté con las Abuelas”

La ópera prima de Cristian Arriaga, Abuelas, una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo, tendrá un preestreno virtual este 5, 6 y 7 de noviembre en la plataforma TicketHoy Live. En diálogo con este multimedio, el realizador revela detalles de la propuesta.

—¿Cómo surgió la idea de hacer la película y este estreno especial?

—El productor de la película también soy yo, la decisión de hacer el preestreno y el lanzamiento de la canción de la película lo pensamos con la gente de Difusión de Abuelas de Plaza de Mayo, porque teníamos programado un preestreno para el 19 de marzo en el CCK, pero se impuso la cuarentena y no pudimos hacerlo. Nos quedamos en la nada y para la canción habíamos pensado un streaming con todos los cuidados, pero también le dimos de baja para evitar cualquier situación complicada.

—Lo importante de la película es escucharlas hablar, por primera vez, de cuestiones íntimas y personales. ¿Qué trabajo hiciste para lograrlo?

—Puede ser por mi forma de ser, me llevó muy bien con los niños y los adultos mayores, y el proyecto parte de una relación muy personal que tengo con mi abuela Elvira, materna, el ser más importante de mi vida, con una relación de amor hermosa, tremenda, y me pregunté un día qué habrá sido de la vida de estas mujeres que no tuvieron la posibilidad de tener una relación así, tras el secuestro y asesinato de sus hijas, embarazadas, o compañeras de sus hijos en la misma situación, que tal vez no lo sabían, pero buscándolos se enteraron. Y volviendo a la pregunta, un acercamiento mío como nieto, desde ese lugar, genuinamente y amorosamente me pude conectar con ellas. En la propuesta le dimos espacio a Abuelas que tal vez no siempre hablan, dirigiéndolas para que puedan contar su vida.