Ignacio Montoya Carlotto: “La presentación sin público va a ser rara”

Inquieto, Ignacio Montoya Carlotto presentará el próximo 7 de noviembre, junto a su Sep7eto, su último disco, Inocencia repetida, a las 21 horas en el marco del XIV Festival Cervantino de Argentina, que tiene lugar en la ciudad de Azul, con acceso gratuito a través del canal de YouTube y redes del Festival. Diario Hoy dialogó con el músico e intérprete para saber detalles de su presente, la película y lo que es tocar de manera virtual.

—¿Cómo surge la idea del streaming?

—De tratar de presentar el disco ante esta falta de posibilidad de tocar en vivo, la única forma es por el streaming, estábamos pensando hacerlo y nos invitaron de la vecina ciudad de Azul a la Semana Cervantina, a ser uno de los números, y vamos a presentar el disco Inocencia Repetida. Tenemos muchas ganas y ansiedad, porque es el primero que vamos a hacer en el año con el grupo, hice uno solo en Rosario con el piano y no volví a tocar.

—¿Son complicados los ensayos virtuales?

—Acá en Olavarría, por la fase (de aislamiento) en la que estamos, nos reunimos presencialmente con todos los protocolos que exigen, porque la verdad es que virtualmente no se puede.

—Inocencia repetida también lo presentaste online. ¿Cómo fue la experiencia de largarlo al mundo online, siendo que es una obra muy personal y particular…

—Fue toda una situación lanzarlo, me costó mucho tiempo asumir eso, porque fue un disco que me costó mucho hacer, me gustó como quedó, pero surgieron inseguridades asociadas a cómo lo recibirían. La presentación será atípica, porque estarán los músicos y técnicos. Sin público va a ser raro, pero tenemos la necesidad de hacerlo.

—¿Van a grabarlo?

—No, va a ser en vivo, estamos por terminar de definir, pero seguramente será en vivo. El cine y la música, una conexión reciente pero potente. Con entradas en TicketHoy Live, este 5, 6 y 7 de noviembre se realizarán las funciones preestreno de la película dirigida por Cristian Arriaga, de la que participan varias de las Abuelas de Plaza de Mayo, incluyendo a Estela de Carlotto, abuela de Ignacio, y para la que compuso la canción del mismo nombre de la cinta.

—Disco, show y también película, en donde hacés la música y fuiste parte del tema principal con otros músicos. ¿Qué te gustó de ingresar al universo de la música para películas?

—Fue buenísimo, esta es la segunda musicalización que hago para una película, lo había hecho en obras de teatro y cortos, hice la música para Los felices, de Sabrina Farji. El trabajo intenso lo hicimos para la canción Abuelas, que escribió el director, y llevó una producción de tres años, que es mucho para la producción de una canción, en el último tiempo se definieron los invitados. Llevó mucho tiempo porque la producción de la canción fue en paralelo al rodaje.

—Los tiempos del cine siempre son laxos, así que acá acompañó eso…

—Claro, claro.

—¿Generalmente cuánto tiempo te lleva componer y grabar una canción?

—Tres años seguro que no, depende, va no sé, el proceso es bastante extraño, yo dejo reposar las canciones, pero acá, que ya estaba hecha la canción, y sólo restaba grabarla, es algo de meses. Ahora estoy trabajando sobre un arreglo de una zamba de Oscar Alem, músico de la zona, que se llama Pampa genial, para una producción audiovisual a presentar junto al ballet de Olavarría, en el marco del aniversario de la ciudad, que es en noviembre, y eso tiene que estar ya, así que en una semana lo hago.

—La preparación del streaming, la película, el disco, ¿qué sensación te genera todo?

—Es raro, hice un pequeño ciclo, de 40 conciertos, desde mi casa, todos los martes, desde el principio de la pandemia, de piano solo desde mi casa, los martes a las 23 horas, y pude vivir ese proceso de tocar en vivo para las redes sin saber quién está del otro lado, pero intuyendo que hay gente, lo mismo con la canción, trabajando a distancia, y lo virtual, era una opción, pero hoy es la única opción.

—¿Creés que en un futuro habrá un híbrido entre presencial y virtual?

—Para mí es una opción que va a seguir, aunque también hay que decir que los costos del streaming grabado son otros, suma eso, no es como antes que decías “vamos a tocar a un bar”, la gente va y llevás los instrumentos. Creo que en la “nueva normalidad” va a ser una posibilidad. Recordaba el otro día que un bar de jazz de Nueva York había ya experimentado con esta posibilidad de ver shows en el mismo momento que se hacían, era como una rareza, no recuerdo si pagabas o era gratis, creo que ahora eso va a ser algo bastante común y que se emitirán online los shows, y eso expandirá frontera. Para los que vivimos en el Interior es una opción la virtualidad, por ejemplo, para tomar clases; en otro marco siempre teníamos que ir a Capital.

—¿Cómo sigue lo que queda del año?

—Tenemos una invitación con mi trío a participar de la Semana de la música latinoamericana, en Nueva York, seguramente ahí sí será un falso vivo, en días me pongo a trabajar en la música de una película documental, y si bien se termina el año, uno está cansado, uno trabaja todo el día. Me siento cansado y digo “pero si no hice nada”, es la percepción, que uno no viajó, pero yo seguí con clases virtuales.

Expectante, porque la situación de planificar no podés, el parte se renueva semana a semana y también semana a semana tratás de hacer algo. Me siento un afortunado y un privilegiado por poder hacer muchas cosas, tantos conciertos online, cuestiones colaborativas con otros músicos, es el segundo disco que lancé en cuarentena, antes uno de tango, y ahora el streaming, me siento conforme, más allá de todo, por el año profesionalmente que pude vivir.