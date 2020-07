Gladys “La Bomba Tucumana”: “Es un desafío cantar otra música que no sea cumbia”

Nacida en Tucumán, siempre amó la música. Alegre, carismática y divertida, en la década del ‘80 comenzó su carrera profesional y, al ritmo de sus temas pegadizos, conquistó al país. Tal era la explosión que provocaba su presencia cada vez que se presentaba en algún lado, que la bautizaron “La Bomba Tucumana”.

Próxima a debutar en el Cantando de la mano de su hijo Tyago Griffo, Gladys conversó con diario Hoy. Se mostró entusiasmada de encarar un nuevo desafío musical y contó cómo se prepara de cara a la competencia.

—Estás en Tucumán, ¿cómo viviste la cuarentena?

—El primer tiempo, bastante nerviosa y asustada, pero siempre ocupada en mi casa, haciendo cosas para entretenerme y no pensar en todo lo feo que estaba sucediendo en el planeta. Después fue cediendo ese temor, pero sigo tomando todos los recaudos y cuidándome mucho.

—Vas a participar del Cantando 2020 junto a Tyago, ¿cómo se preparan?

—Muy contenta de hacerlo con mi hijo y agradecida de la oportunidad, por lo que significa la experiencia de estar en un programa como este de LaFlia, que son de esos en los que todo el mundo quiere estar. Así que me siento feliz de que me hayan convocado de nuevo y en compañía de mi hijo, muchísimo más.

Me preparo como cualquiera de los otros, con la diferencia de que Tyago vive en Córdoba y yo estoy en Tucumán, entonces tenemos la desventaja de no poder hacer los ensayos como quizás los otros participantes los están haciendo, pero preparán­donos.

—Hace tiempo en una entrevista comentaste que la habías pasado mal en el Bailando por las duras críticas que recibías en redes, pero te animás a volver, ¿cómo fue esa decisión?

—En mi paso por el Bailando me divertí muchísimo. Me tocó hacer el papel de la peleadora y la verdad es que en ese sentido la pasé divino.

Lo único que me molestaba y me dolía era la gente malvada que detrás del teclado de una computadora o de un celular se ponían a comentar y a escribir cosas feas, agresiones que siempre tenían que ver con lo físico y que no está bueno. La realidad es que se meten con todo el mundo y yo no era la excepción, pero duele.

—¿Es cierto que una de tus condiciones es no cantar en inglés?

—Sí, porque no me sale ni por fonética. Hay gente que sí lo hace, que tiene ese don. Mi hijo lo hace, pero yo no. Igualmente no es una condición, yo solamente lo aclaré y no hubo problema.

—En el jurado van a estar Karina “La Princesita”, Nacha Guevara, Pepe Cibrián y Moria Casán, ¿cómo te preparás para sorprenderlos o enfrentarlos?

—No creo que me vaya a enfrentar con nadie, siempre y cuando se guarde el respeto que debe haber, y mientras nadie me ofenda o me agravie. Soy una participante más y si canto mal me pondrán mala nota y me iré.

—¿Le tenés miedo o respeto a alguien del jurado?

—No le temo a ninguno. Son todas personas y artistas respetables, con trayectoria y por algo fueron convocados. Todo bien con el jurado.

¿La campeona del Cantando 2020?

Consultada respecto a cómo ve a sus competidores, Gladys aseguró: “Acepté participar porque para mí es un desafío cantar otra música que no sea cumbia y estoy chocha con eso, pero no voy en ese tren de ir a competir”. Y sostuvo: “No voy a entrar en esa competencia de quién canta mejor. Yo soy una buena intérprete, me gusta cantar con el corazón y lo que sea que cante lo siento. A veces es más importante lo que uno transmite que la voz, así que bueno estoy tranquila por ese lado”.

Respecto a si se ve como campeona del Cantando 2020, “La Bomba” se sinceró: “En absoluto. Si mi hijo fuera solo lo veo como un recontra campeón porque la verdad es que tiene una voz increíble, canta muy bien, está muy preparado, es una persona joven que tiene otro estilo. Y aunque tenemos estilos muy distintos, los vamos a mezclar y a combinar y pienso que va a salir algo bueno, así que tampoco nos vamos a ir tan rápido”.