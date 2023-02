Guido Pennelli: “Mi sueño siempre fue hacer cine”

29 horas y media, de Maxi Gutiérrez, contará la historia de cómo se grabó el mítico La dicha en movimiento de Los Twist, la banda liderada por Pipo Cipolatti. En la propuesta, Guido Pennelli encarnará a Daniel Melingo, integrante del conjunto. Con Pennelli habló diario Hoy en el rodaje del proyecto.

—¿Primera vez que te toca componer un personaje de alguien real y vivo?

—Es la primera vez, y es un trabajo distinto al que venía haciendo, la verdad es muy interesante.

—¿Qué es lo más difícil de esta tarea?

—Bueno, ver muchas cosas, tratar de sacar cosas de la persona, de su esencia y sobre todo, no solamente de imitar, sino también ponerse en su lugar de pensamiento a través de lo que conocés sobre su personalidad, cómo reaccionaría a distintas situaciones. Por ejemplo, el conflicto que sucede dentro de la historia en la película entonces, eso es encarnar una persona que existe, que es una parte de un gran artista y que he descubierto con este tiempo también de escuchar y ver cosas. Así que fue muy interesante.

—¿Qué conocías de Los Twist antes de meterte en el proyecto?

—Las canciones, sobre todo. Me acuerdo mucho de Hulla hulla, de Cieguitos. Son canciones que en mi casa mi mamá las sigue cantando y de hecho, es muy fanática de Fabi Cantilo. Y un montón de canciones que conocía solamente por ser canciones. Quizá que resonaban en distintos lugares. Pero después saber bien a qué disco pertenecen, a qué año, a la historia de la banda en ese momento. Y escuchar el disco, no lo mismo escuchar una canción por separado que escuchar el disco entero. Eso fue un poco lo que hicimos acá, escuchar las letras, las canciones. Un trabajo largo y muy, muy interesante porque siempre que hay música se vuelve más válido.

—¿Cómo es la conexión con los chicos?

—Muy buena banda en general. Con Julián Ceratti ya trabajamos y con el resto nos conocimos acá y todos con las mismas ganas. Todos contentos de hacer una película, sabiendo, siendo conscientes de lo que estamos contando, transmitiendo. Muy buena banda en general. Todos son músicos, la mayoría, de los técnicos también, en el equipo. Maxi es un gran líder, un gran director. También es el autor, así que todos nos pusimos a merced de lo que él quería, que lo tiene muy claro de entrada. Y también fue un director muy permisivo, que te escucha, que escucha con que estás cómodo, con que no. Y también que está abierto a escuchar cosas, opiniones sobre el guion, que muchas veces no sucede. Pero en este caso fue así. Y nos sentimos todos por eso, también parte del mismo equipo, como que todos nos pusimos la camiseta de la peli. Julián tiene la oportunidad de estar ahí compartiendo con Pippo.

—¿Vos pudiste hablar con Daniel?

—Sí, sí, lo fuimos a ver al teatro con Maxi, a su obra Linyera, que la verdad me pareció espectacular. No sabía que él se había dedicado más al tango y es muy interesante lo que hace. Lo saludé a la salida del teatro, pudimos compartir una charla y él también muy buena onda, muy contento con que se haga la película. En general todos muy dispuestos.

—¿Te gusta el cine? ¿Soñabas con ser parte de una historia así, que mezcle música, todo?

—Bueno, siempre que hay música a mí me resulta muy interesante cualquier proyecto. Pero mi sueño siempre fue hacer cine y esta es mi primera película, así que estoy muy contento por eso. Me entusiasmó mucho porque había hecho series en formato cine, como se hace ahora, lo cual está buenísimo para la industria en general, que se están haciendo contenidos de mucha calidad. Y está creciendo mucho, se están haciendo cada vez más cosas, así que contento por eso y contento por mi primera película. Siempre se lo digo a Maxi, estoy muy agradecido de que me haya llamado y me dé la oportunidad de pertenecer, porque siempre va a ser mi primera película.