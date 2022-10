Guy Ecker: “Tengo muchas ganas de hacer cine”

El talentoso intérprete Guy Ecker es uno de los protagonistas de El señor de los cielos en su sexta temporada, que Telemundo Internacional estrena a las 23 y donde se develará qué pasó tras la muerte de Mónica Robles. Hablamos en exclusiva con Ecker para saber más de su trabajo y la propuesta.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Hubo un momento de decisión, pero creo que es algo que fue siempre parte de mi vida, desde chico participaba en las obras de la escuela, tocaba la guitarra en los festivales, siempre he estado involucrado de alguna manera en el medio y no fui capaz, a mis 18 años, cuando me fui de casa a estudiar una carrera, de tener la certeza que iba a ser actor. Así que me fui a estudiar Administración de Empresas y Comercio Internacional, y creo que cuando me fui a California, persiguiendo a una actriz de la que estaba enamorado, hace 35 años, y tomé allí la decisión de estudiar actuación formalmente para entrar al medio.

—¿Fue difícil llegar al primer papel?

—Fue un camino largo, esta actriz estaba en una serie americana y mi idea era trabajar en Estados Unidos como gringo, no se dio, y en algún momento alguien llegó y me ­preguntó si hablaba en español y empecé a hacer castings en Los Ángeles, y no salían, porque ­justamente era gringo, entonces un día hablé con alguien que hacía ­castings y le dije que había latinos blancos y que quería una oportunidad, y me la dio, pero en radio, y al tiempo me salió una oportunidad en Colombia, donde viví de chico, y así resultó que comencé con mi carrera internacional.

—¿Cómo manejaste la exposición de Café con aroma de mujer, que rápidamente fue un suceso en todo el mundo?

—En ese sentido me siento afortunado, porque hice el proyecto con 33 años, es decir que el éxito me llegó muy tarde, a muchos les llega más joven, entonces, sabiendo toda la lucha que tuve antes de llegar al éxito, fue gratificante y supe manejarlo porque me había costado tanto llegar a ese punto.

—¿Qué recuerdos tenés de la serie y de esa época, de un fenómeno ­mundial?

—Había hecho antes una serie que no fue tan exitosa, y al empezar a rodarla me empezaron a llegar cartas, primero una, luego otra, luego varias bolsas, fue un fenómeno, no podía caminar por la calle, me tenía que encerrar en cajeros automáticos para protegerme y no salir.

—¿Qué podés adelantar y contar sobre tu participación en El señor de los cielos y tu personaje?

—Joe Navarro es un agente de la DEA llegado de Estados Unidos para atrapar al peor narco mexicano Aurelio Casillas. Fue un cambio para mí, a muchos niveles, físico, porque me verán de otra manera, pelo corto, cabello gris, un reto porque siempre hice melodrama, y esto es una serie de acción, diferente, algo que como actor estaba buscando.

—¿Cuál es tu vínculo con la Argentina? ¿Te gustaría trabajar en nuestro país?

—Fui un par de veces, tengo amigos argentinos y mi arquitecto es argentino, en noviembre me invitaron para hacer una serie allí, justo en lo fuerte en la pandemia, requería que me quedara cinco meses allí sin poder salir, con Navidad y las fiestas lejos de todo, y no pude aceptar.

Aunque soy brasilero, y la mejor carne es brasilera, me encanta la comida argentina, la gente, y me encantaría ir a trabajar allá.

—Hiciste poco cine y teatro, ¿por algún motivo?

—Hice teatro en mi juventud, en la escuela, pero hoy día no me atrae, y el cine sí, tengo muchas ganas de hacer cine, lamentablemente no he encontrado proyecto, o el proyecto no me encontró a mí, pero ojalá suceda pronto.