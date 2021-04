Hilary Duff protagonizará el spin-off de "How I Met Your Mother"

La exitosa sitcom How I Met Your Mother regresará a las pantallas con un spin-off protagonizado por la actriz y cantante Hilary Duff. La producción, derivada de la icónica serie, se llamará How I Met Your Father y utilizará nuevamente el formato original.

Duff encarnará el papel de Sophie, una mujer que le contará a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. El relato se centrará en ella y en su grupo de amigos, sus cuestionamientos sobre quiénes son, cuáles son sus anhelos en la vida y, principalmente, en su búsqueda del amor en una época signada por las aplicaciones de citas y las redes sociales, con todas las facilidades y complejidades que traen aparejadas.

La producción de Hulu contará con 10 episodios y la mayor parte de su historia transcurrirá en 2021.