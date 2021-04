Las Kardashian dicen adiós a la TV

Keeping up with the Kardashians, el reality show preferido por todos los espectadores, finalmente llegará a su fin en la temporada número 20, tal como lo anunciaron oportunamente sus protagonistas.



El martes 27 de abril a las 22 será la cita, y la señal E! Entertainment estrenará la vigésima y última temporada del programa, que promete, en esta oportunidad, además de muchas lágrimas por la despedida “bebés, compromisos y más”.



“Mirá lo que viene en la temporada final de Keeping up with the Kardashians”, dice el tráiler del reality show que documenta la vida cotidiana de la familia Kardashian-Jenner y que permitió seguir de cerca, como nunca antes, la vida de sus protagonistas. Para los más ansiosos, que siguen las peripecias de la familia en TV y en los medios de comunicación, podrán ver on demand 72 horas antes el episodio en Flow.