El recuerdo de Whoopi Goldberg sobre Ghost y el Óscar

La gran Whoopi Goldberg, recordada por interpretaciones memorables, días antes de la entrega de los Óscar recordó cómo es que ella ganó, hace 30 años, su premio a mejor actriz de reparto por Ghost: la sombra del amor. Así, se fue convirtiéndo en la primera actriz de color en recibir un premio en la ceremonia. Ghost fue uno de los éxitos inesperados de ese entonces, protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze, y se había barajado antes de Goldberg a todas las mujeres negras de Hollywood, incluyendo a Tina Turner y Pati LaBelle.



En diálogo con la revista especializada Variety, la actriz de la reciente The stand, que puede verse en Starzplay, dijo: “Mi madre no quería venir porque sentía que había venido a la primera (por El color púrpura) y no quería que la viera decepcionada o disgustada y entonces gané, y fue como: por supuesto, el día que no vengas...”. Y agregó sobre su aspecto esa noche: “Me veía muy bien, mi pelo era genial. El vestido era bonito. No podía tener un aspecto glamoroso como el de otras personas. No era delgada y no era una dama blanca, así que tuve que encontrar mi propio estilo”. Goldberg no volvió a ser nominada por sus actuaciones a los Óscar, pero estuvo al frente de las ceremonias durante varios años.