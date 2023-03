Icardi en Argentina: acusaciones en su contra y reencuentro con Wanda

Una de cal y una de arena. Así podrían describirse las primeras horas de Icardi en el país. El jugador aprovechó un parate en el fútbol turco (se ­desempeña en el Galatasaray) para visitar a su eterna amada. Ocurre que Wanda se encuentra desde hace varias semanas en el país por motivos laborales, entre ellos el reality gastronómico MasterChef, que comenzó el lunes y la tiene como conductora. Ella estará en Argentina hasta que terminen las grabaciones del programa.

El día del estreno y estando recién llegado, él posteó: “Muchos éxitos esta noche, mi amor”. Y luego ya compartieron una imagen donde se los ve juntos. Pero además de ello, Wanda hizo alarde del costoso regalo que le hizo Mauro: se trata de un reloj de una marca top valuado 120.000 dólares. Ella compartió la imagen junto al emoji de un corazón y el nombre de su pareja. Todo hace indicar que la reconciliación, después de tantas idas y vueltas y tantos nombres aquí y allá es definitiva.

Pero no todo es color de rosa en la estadía de Icardi en el país. Ocurre que la influencer y creadora de contenido Candela Lecce realizó graves denuncias en su contra. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, lo acusó de hostigamiento y violencia psicológica. En algún momento circularon rumores que los vinculaban amorosamente.

“Desde aquella vez que salí a hablar estoy viviendo una situación triste, fea, hay un hostigamiento conmigo que no sé si es funcional al show o qué. No paré de recibir mensajes que después borra y tiene una manera de operar bloqueando y desbloqueando”, expre­só Lecce. Además de ello, agregó: “Él siempre queda bien parado y quiero contar el lado B. Me callé hasta ahora, pero no me está gustando para nada. Me decía frases tipo: Esto es para los medios, me tenés que entender, ahora estoy en un momento difícil. Tenía millones de mensajes así de su parte, es una violencia psicológica la que ejerce contra mí”. Lecce manifestó estar cansada de estos manejos del futbolista, quidn sobre el asunto aún no se manifestó.