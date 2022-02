India Bombay: “Hacer música que nos haga felices es el objetivo principal siempre”

Manuel D’Argenio (guitarra y voz), Rodrigo Lucchetti (guitarra y coros), Dante Cellillo (bajo y coros) y Julián Souza (batería) son India Bombay, una de las bandas más prometedoras de la escena musical platense. Nacieron en 2016 y los meses de confinamiento debido a la ­pandemia no fueron más que una breve pausa para esta banda que, desde que se ­inició, no para.

Con dos discos en su haber (Resiliente del desorden, grabado durante 2017, y La pócima, de 2021 producido por Alfredo Calvelo), esta banda ya experimentó cambios que los llevaron a evolucionar hacia un sonido que les gusta y los identifica. De todo eso y mucho más, dos de sus integrantes dialogaron en exclusiva con diario Hoy.

—En principio, me gustaría que me cuenten brevemente la historia de la banda, cómo se juntaron, dónde se conocieron.

—Manuel D’Argenio: India Bombay nace en 2016 cuando con Juli Sousa, el batero de la banda, y Rodri Luccheti, el guitarrista, nos juntamos a charlar, ya hacía mucho tiempo que veníamos hablando, nosotros nos conocemos desde muy chicos, y hacía tiempo que queríamos armar un proyecto musical. Finalmente encaramos este proyecto al que luego se sumó Dante Cerillo, que es el bajista de la banda, y se formó una familia hermosa. Ya con la grabación del primer disco se incorpora Tomi Cano, el tecladista. Si bien cuando tocamos en vivo se suman otros músicos, las cinco cabezas de la banda somos nosotros. Y la verdad es que formamos un grupo de trabajo y de amistad muy bueno, nos llevamos muy bien y disfrutamos de hacer esto.

—¿Cómo definirían a India Bombay? ¿Qué artistas o corrientes musicales y artísticas influenciaron en la música que hacen?

—Dante Celillo: India Bombay podría definirse como una banda de pop funk que tuvo un comienzo como una banda de funk rock, más estilo Chili Peppers, que es una de las bandas que más nos han influenciado, varios integrantes somos muy fanáticos y se puede notar las influencias de ellos en nuestras canciones. También tenemos influencias del pop ochentero, bandas como Depeche Mode o INXS. Esa sonoridad de los 80 nos gusta mucho e influyó mucho en el disco, como algo que nos ha gustado demasiado.

—¿Pueden contarnos algo sobre el nombre que eligieron para la banda?

—MD: El nombre de la banda surge casi llegando a nuestra primera fecha, nosotros nos juntamos a ensayar y tuvimos dos meses para armar 9 temas y salir a tocar por primera vez. Teníamos que armar el flyer y no teníamos nombre. Mientras ensayábamos tiramos un millón de nombres, y un día volviendo hacia nuestras casas después del ensayo, Juli y Rodri que tocan juntos desde hace mucho tiempo, dice que ellos tenían un nombre que les gustaba pero nunca lo habían usado: India Bombay. Y recuerdo que sí, dijimos, es ese el nombre. A Dante también le gustó y fue así como nos bautizamos. Fue el as de espada que tenían ellos para su proyecto musical. Estamos haciéndoles honor al uso de esa carta.

—Ya tienen dos discos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos trabajos? ¿Cómo evolucionó la banda?

—DC: La diferencia que hay entre ambos discos es el traspaso que hace la banda del funk rock al pop funk, hay un abandono en el segundo disco del riff de guitarra, de una guitarra que en el primer disco es quizás muy protagonista, está más al frente, y es la que lidera todo el movimiento. En cambio, en el segundo disco, ya el protagonismo está compartido con el sintetizador y los teclados y ya la guitarra más que ser una líder en el proceso se convierte en algo más del ensamble. Y bueno, esa fue la evolución de la banda. Empezamos a ver que quizás no nos estaba representando totalmente la fase rockera, y estábamos buscando otra forma de hacer canciones, buscábamos distintas dinámicas y la verdad que la introducción o el desarrollo de los teclados dieron otra frescura a la visión de la banda sobre cómo hacer canciones. La verdad que la evolución fue genial, estamos muy contentos y esperamos poder seguir evolucionando y haciendo música que nos haga felices. Ese es el objetivo principal siempre.

—¿Cómo llevan a cabo el proceso creativo (composición, ensayos, ideas)?

—DC: Para componer tenemos distintas formas. A veces es una idea de Manu, que él armó en su casa, arma un demo, nos lo manda a nosotros y opinamos, debatimos, y si la idea tuvo una buena recepción, se lleva a la sala y se trabaja. Si no, buscamos desarrollarla de otra manera. También Rodri suele colaborar mucho con letras o melodías, progresiones de acordes, muy variado. Y otra forma que nos ha resultado muy buena para componer es zapar en la sala, buscar ideas, repetir si algo nos gustó, y se va construyendo el tema en la sala. Gran parte de las canciones de nuestra discografía han salido de esa manera y tiene ese gusto especial, de que es algo que salió espontáneo y le da mucho valor agregado a las canciones, porque algo que empezó siendo de uno, termina siendo de todos porque se termina aportando algo desde todos, y eso le da un toque especial a las canciones.

—¿Es fácil crecer como músicos acá en La Plata? ¿Encuentran lugares para tocar, salas de ensayo, lugares para grabar?

—MD: Diría que no es fácil ni difícil. La escena musical es muy rica, hay miles de músicos muy talentosos con los cuales podés formar proyectos musicales, hay lugares donde tocar, hay buenas salas de ensayo y estudios para grabar, que no tienen nada que envidiarle a estudios de renombre. Lo difícil, tal vez, es ponerte en el centro de la escena donde todo crece, pero eso es más un trabajo que debe hacer la banda y no creo que la ciudad sea responsable de eso. En ese sentido, cada músico tiene que hacer su trabajo. No se si eso es fácil o difícil. Como todo aspecto de la vida, depende del trabajo que cada uno haga.

—¿Cuáles son sus pasos a seguir?

—MD: Por ahora seguimos presentando nuestro álbum, que grabamos en 2021 en el estudio Hollywood, producido por Alfredo Calvelo y masterizado por Mario Breuer, este disco lo sacamos en diciembre de 2021, por lo cual queremos que esta música suene este año en La Plata, en Capital, y por todas las provincias. Estamos activos, queremos hacer llegar nuestra música a diferentes ­partes del país. También queremos meternos en el ­estudio de nuevo, ideas siempre hay, ­seguimos trabajando, seguimos componiendo, nunca paramos. Queremos tocar en vivo y seguir grabando, porque es algo que nos gusta.