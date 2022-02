El príncipe Andrés llegó a un acuerdo en un juicio por abuso sexual

A mediados de 2021, la joven Virginia Giuffre presentó una demanda por abuso sexual contra el príncipe Andrés de Inglaterra.

En ese contexto, se lo vinculó por integrar el círculo íntimo del empresario fallecido Jeffrey Epstein acusado por liderar una red de pedofilia junto a sus amigos del poder. Así fue que la demandante alegó que el integrante de la realeza inglesa aprovechó un viaje y allí fue donde la violó. En el presente, los abogados de ambas partes anunciaron que llegaron a un acuerdo.

En este sentido, David Boies, el abogado de la mujer, alegó que su propuesta fue aceptada y el acuerdo está basado en una compensación económica cuya cifra no fue revelada y que será entregada en un plazo no menor a los treinta días. Tras la tasa judicial, la demanda será descartada. La familia real aún no se expresó al respecto, pero se sabe que la reina Isabel despojó a su hijo de las condecoraciones militares.