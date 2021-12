Luego de una gira internacional en el exterior, Cisco Pema llega a Argentina para brindar un show único en La Lucille, ciudad de Buenos Aires, este sábado 18 de noviembre a las 21. Es por ello que dialogó con este multimedio para poder detallar las características de su show.

—¿Qué detalles tiene esta producción?

—Otra realidad es mi tercer disco. Al igual que el primero, fue producido por Manuel Mitterhuber y Mario Stadler en Linz, Austria. Arreglamos mis temas entre los tres. Cuando yo presentaba un ritmo latino, dejaba que ellos lo adaptaran. Esa parte me encantó, salieron cosas muy interesantes. Y las decisiones estéticas fueron casi todas de ellos: el sonido del disco y las técnicas de grabación.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Las plataformas de streaming vinieron a darle un orden a todo el descontrol que fue la transición de la venta física de la música a tener todo online. Me parece algo fantástico. Ahora bien, tiene que haber un cambio en cómo se monetiza y se comercializa. Lamentablemente, al no estar regulado, los músicos cobramos muy poca plata (por decirlo de una manera suave). Lo mismo pasa con YouTube y todas las grandes plataformas en internet. Más allá de ese aspecto, internet ha hecho que la información circule de una manera fantástica donde los músicos son influenciados por músicas de todos lados y los proyectos se vuelven más interesantes. Esto creó una democratización de lo que se puede escuchar y lo que no. Ahora todo se puede escuchar.