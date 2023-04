Javier Naselli fue absuelto

Hace poco menos de una década Victoria Jesús Xipolitakis dejaba su profesión mediática para instalarse en el exterior, puesto que se había enamorado de un empresario financiero llamado Javier Naselli que vivía en esas tierras.

El noviazgo empezó de forma inmediata, el matrimonio llegó para quedarse y llamaron a la cigüeña. Todo pasó de forma muy rápida y con el nacimiento de Salvador Uriel dividían sus días entre Argentina y Norteamérica. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro porque se separaron en pésimos términos con denuncias de violencia entre medio. Así acudieron ante la Justicia.

Allí Victoria puso su discurso en los medios mientras que él decía: “Estoy contento porque la Justicia investigó bien e hicieron un fallo justo. Todo esto fue muy duro, muy injusto. Pero por suerte ya se terminó todo. Y ojalá pueda ver a mi hijo pronto y bueno... Que haya justicia para mi hijo, también”.

Victoria no se quedaba callada y decidió difundir su parecer en un comunicado como se ha mencionado: “Agradezco a la fiscalía de la Dra. Silvina Bruno y a todo su equipo por el excelente trabajo. A mis abogados el Dr. Walter Weisswein y la Dra. Lorena Taffarel. A mis afectos que son la gran contención y a todos los testigos y profesionales que declararon y repudiaron la violencia que viví”.

Asimismo, agregaba: “Ustedes nunca bajen los brazos que a la larga siempre existe la justicia. Una pena muy grande que la jueza Karina Andrade nos haya dado la espalda. Lo más preocupante es que desprotege a mi hijo y sigue dándole impunidad a los violentos poderosos. Dios quiera que en la apelación se haga justicia. Gracias a todos ustedes por el cariño. No me parece lindo hablar en la tele de todo lo que está pasando. Sé que soy pública y se me hace muy difícil, pero siento que están haciendo violencia mediática y ya no sé de verdad como hay que actuar. Hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si mandarles a todos cartas documento, si sirve para algo... Hay que tener respeto por un niño”.

También afirmó: “Cuando hay mucho poder adquisitivo, la Justicia funciona menos. ¿Qué gano yo con hacer una denuncia falsa? Si fuera por plata, no me hubiera separado. Pero tomé el coraje con mi hijo y me fui a denunciar. Tengan mucho cuidado con lo que se habla. Midan las palabras, se están sumando a la violencia, y yo soy una víctima de violencia de género”.

En la actualidad han pasado siete meses de este momento, la Justicia falló a favor de Naselli, que tiene la total posibilidad de recuperar el vínculo con su hijo y además ha limpiado su buen nombre. Hasta el momento ninguno de los involucrados habló al respecto del tema y se estima que en las próximas negociaciones se trate el régimen de visitas del menor, que hoy vive con su mamá y sus abuelos.