Jon Z: “En pandemia pude estar con mis hijos, porque uno descuida un poco la familia“

Con La parranda, Jon Z vuelve a la música con una propuesta que intenta recuperar la alegría en tiempos difíciles. Diario Hoy dialogó con el colombiano para saber más detalles del sencillo.

—¿Cuándo supiste que la música era lo tuyo?

—Algo de mí siempre me lo decía, pero en 2014 me di cuenta de que era lo mío.

—¿Cómo estás viviendo este lanzamiento en medio de la situación extraordinaria de la ­pandemia?



—Gracias a Dios estoy bien contento porque este coronavirus trajo muchas cosas malas y negativas al mundo y este es un tema que levanta el ánimo, te saca a parrandear, aun con toque de queda en muchos lugares. Te despeja la mente y fíjate que me da resultados porque vamos cinco millones de reproducciones.

—¿La parranda es para que cuando podamos salir al mundo de nuevo lo hagamos con música y alegría?



—Es correcto, alegría, cosas positivas, nada de violencia, porque el mundo ya está lleno de eso, y en Puerto Rico, además, hay mucha violencia hacia las mujeres, y por eso en mis canciones trato de llegar a ellas con cariño.

—¿Estás con algún otro proyecto?



—Sí, tengo un álbum que saldrá en breve, una película para Netflix, ya hice mi serie, y mucha música, no paro de trabajar.

—Me comentás lo de la película, ¿te gusta más la música o la actuación?



—Me gusta todo, la actuación, me gustó hacer series, y ahora tomé la iniciativa de escribir el libro para una película.

—Además de salir de parranda, ¿qué otra cosa te gustaría hacer con la gente?



—Soy un intérprete y tengo música para todo y el que me sigue sabe qué doy y hago. Transmito mucha alegría y amor para dejar la depresión, si estás enojado me escuchás y se te quita.

—¿Qué música te genera a vos eso?



— El rock, cuando estoy enojado lo pongo, también me gusta mucho el reggae, Cultura Profética.

—¿Hay algún rubro que todavía no has trabajado pero que te gustaría?



—No sé, cosas personales, como viajar, ver el mundo, de hecho tengo una lista de los lugares donde quiero ir.

—Y con esto que me contás, en este contexto ¿estás ansioso porque ahora no se puede ­viajar?



—En pandemia pude estar con mis hijos, y es muy importante, porque uno descuida un poco la familia, los niños te extrañan, esta pandemia me ayudó a mí en eso.