Julieta Zylberberg: “Ana Katz tiene una sensibilidad muy especial”

Julieta Zylberberg, recién llegada a Argentina tras pasar varios meses en Canadá rodando una serie bajo las órdenes de Juan José Campanella, llegó a los cines con El perro que no calla, de Ana Katz. Con ella habló diario Hoy para más detalles.

En la película de Katz, Zylberberg acompaña a Sebastián, interpretado por Daniel Katz, un hombre que es sometido a diferentes cuestionamientos y al que la ferocidad del sistema capitalista ha puesto en un lugar del cual logra escaparse y seguir adelante.

—Recién llegada…

—Sí, recién llegada. La experiencia fue espectacular, nunca había estado tanto tiempo fuera de mi casa. Terminamos de rodar la serie en Jujuy, lo dejaron para el final.

—¿Cómo fue volver a trabajar con Ana en esta historia?

—Es hermoso, premonitorio, no podía creer lo que cuenta la película, fue tremendo. Ana tiene una sensibilidad muy especial y profunda y creo que la película habla de la adaptación enorme del ser humano, que se adapta a todo, y fue lo que vivimos, dos segundos después. La adaptación permanente, la sensación de estar jugándotela a cada segundo, pasamos una tremenda, que todavía estamos. Recién ahora empiezan a caer las fichas, me pasó al vacunar a mi hijo, se me caían las lágrimas y él me preguntaba, por qué lloraba, a ellos en algún momento también les va a caer la ficha. Ana me encanta, siempre me gusta lo que tiene para contar.

—¿Siempre es un sí cuando viene con una propuesta?

—Siempre, es un placer humano y artístico, y la película es muy hermosa.

—¿Cómo es para una actriz trabajar durante largo tiempo un personaje y con estas elipsis?

—Es loco porque en realidad se filmó en distintos tiempos, pero eso no me pareció complicado, eso fue natural, sí fue raro lo de transitar como las distintas vidas, de hecho me acordaba de una escena que filmamos al comienzo en una terraza, cantando, un momento muy especial, emocionante, de revelación total, en donde armamos todo imaginando que estaba cayendo un meteorito y no se sabía que iba a pasar. La recuerdo como si la filmé ayer, pero no, y tengo cada vez más confundidas las líneas de la vida.

—Venimos de un paréntesis…

—Claro, estuvo detenido todo.

—¿Cómo se vive la vuelta al cine?

—No volví aún al cine. Tengo ganas de hacerlo, porque me encanta ir y me encanta que la película llegue a los cines antes que las plataformas, es incomparable ver una película en el cine, y esta, en particular, es para ver en el cine.

—Si bien está ya por terminar, y si hay algo que aprendimos es a no planificar, ¿cómo sigue el año de trabajo?

—Ahora tranquila, por un rato largo, vuelvo con La fiebre, un showcito con la música y el año que viene se estrena El marginal 4, estuve en varios capítulos. Además, la serie Lightyears se estrenará en mayo, así que expectante con eso, porque vi unos pedacitos, va a estar buena y en abril voy a filmar con Ariel Rotter.