Julio César Herrera: “El cariño de la gente ha mantenido a los personajes vivos”

Como Freddy Stewart Contreras, el mensajero de Ecomoda en Betty, la fea, despertó el fanatismo de muchos con sus latiguillos y su despliegue de detalles para su enamorada Aura María (Estefanía Gómez).

25 años después vuelve al personaje para Betty, la fea: la historia continúa, que acaba de estrenar en Prime Video, con dos episodios nuevos todos los viernes. Por acá revela detalles del regreso.

—¿Sos consciente de los felices que nos han hecho por tantos años?

—Es una bendición realmente el poder sentir todo ese amor que la gente nos brinda, muchas gracias por siempre.

—Cuando llegó la propuesta, ¿aceptaste en seguida o dudaste?

—Yo estoy seguro que Jorge Enrique Abello dijo que no, él siempre se hace de rogar, entonces yo estoy casi seguro que fue así. Dije que sí, no lo dudé, obviamente está la pregunta, qué dice Jorge, qué dice Ana María Orozco, y vamos para adelante. Así fue eso, para mí no hubo demora, yo, como todos nosotros, amamos al personaje y hay un poco también de irresponsabilidad al enfrentarnos a eso. Lo vamos a hacer, vamos a ser irresponsables al hacerlo.

—¿Cómo fue el reencuentro con los compañeros? Más allá que seguro que estuvieron conectados estos años...

—Es como volver al recreo, eso define muy bien nuestro trabajo en Betty, la fea. Nos decían llamado a las 5 de la mañana, a las 4:30 estábamos.

—¿Volvió rápido el personaje?

–Aquí tenemos la opinión dividida. Para mí esa vaina es como manejar carro, hágale, eso no se olvida. Eso está en el ADN y pues ya otra vez sonará el lugar común, pero es que es la verdad. Las plataformas, las redes sociales, el cariño de la gente ha mantenido a los personajes vivos. Además, hay unas circunstancias dadas para que se dé ese mágico.