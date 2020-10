Kristen Stewart se prepara para hacer de Lady Di

La actriz reconocida por interpretar a Bella Swan en la saga Crepúsculo se pondrá ahora en los zapatos de Lady Di en Spencer, un filme que será dirigido por el chileno Pablo Larraín y que se propone narrar cómo en el transcurso de un fin de semana, Diana se dio cuenta que su matrimonio había terminado.

Claro que ponerse en la piel de alguien tan querida, reconocida y respetada como lo fue la Princesa de Gales no será fácil. Y consciente del desafío que implica, Stewart puso manos a la obra y en diálogo con una revista contó cómo es su preparación.

“El acento de Diana es lo que más me intimida. La gente conoce su voz, que era muy distintiva y particular. Y aunque no empezamos a rodar hasta mediados de enero, yo ya estoy trabajando en ello. De hecho, tengo un coach especializado en dialecto que me está ayudando mucho”, reveló.

Asimismo la actriz expresó que lleva leídas tres biografías distintas de Diana para investigar sobre su vida: “Esta es una de las historias más tristes que han existido. Por eso no quiero simplemente interpretar a Diana. Quiero conocerla a fondo, ser ella. De hecho, no había estado así de emocionada por un papel en mi vida”, aseguró.

Cabe destacar que el guion fue escrito por el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, y la historia sucede durante tres días dentro de la finca Sandringham de la familia real en Inglaterra. Se espera que la producción comience a principios de 2021.